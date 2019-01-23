南屯里春節前　寫春聯、搓湯圓好熱鬧

中市南屯里日前舉辦迎春納福搓湯圓贈春聯活動，里長林秋潭與南屯國小的小朋友們一起搓湯圓。（黃國峰攝）

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中市南屯里日前舉辦迎春納福搓湯圓贈春聯活動，平常給長輩唱歌的卡拉OK，這次也很搶手。（黃國峰攝）
中市南屯里日前舉辦迎春納福搓湯圓贈春聯活動，學員現場揮毫寫春、滿、福的小春聯，索取踴躍。（黃國峰攝）
中市南屯里日前舉辦迎春納福搓湯圓贈春聯活動，南屯國小的小朋友們一起搓湯圓。（黃國峰攝）
中市南屯里日前舉辦迎春納福搓湯圓贈春聯活動，民眾逐一品閱掛在牆上的春聯對句，索取踴躍。（黃國峰攝）

又到了新春家家戶戶寫春聯、貼春聯的季節，中市南屯里跟大家拜早年，在南屯里活動中心舉辦「書法班成果展暨迎春納福搓湯圓贈春聯活動」由書法班師生聯合揮毫寫春聯及民眾聯合搓湯圓，吸引大小朋友300多位民眾參加，現場氣氛溫馨、熱絡。

現場準備了3百多份春聯發送，由書法老師劉易甄帶領下，十多位成員們積極參與，也有學員現場揮毫寫春、滿、福的小春聯，索取踴躍，民眾逐一品閱掛在牆上的春聯對句，有適合居家、做生意的字句，大家各取所需，供不應求。

活動中心外也相當熱鬧，南屯國小四個班級的小朋友也到場參與，與里民們合搓湯圓、煮湯圓，大家把湯圓搓得又大又圓，象徵今年圓圓滿滿，冷冷的天氣中，一碗熱呼呼的湯圓，不但暖了胃也暖了心；平常常傳出老歌聲的卡拉OK機前，這次則圍滿了小朋友，一首首流行歌曲流瀉而出，非常熱鬧。

南屯里長林秋潭指出，南屯里社區書法樂學研習班已成立多年，每年新春都會舉辦成果展暨迎春納福搓湯圓贈春聯活動，因為春聯寫得好，每年都供不應求，今年特別提前了一個多月開始準備，也讓小朋友體驗課本裡講的過年習俗，里民也都很高興。

(中時 )

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