袁詠琳看微型展 傻問「珍奶會長螞蟻嗎」

袁詠琳玩太嗨嚇到路人。(寬宏提供)

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袁詠琳很愛幽浮珍珠奶茶。(寬宏提供)
袁詠琳驚呼壽司高速高路超可愛。(寬宏提供)

袁詠琳近日完成新單曲〈終於勇敢了〉的MV拍攝，23日抽空前往參觀「微型展2.0」，她雀躍說 ： 「我從小對於這種迷你可愛的東西很感興趣，加上小時候我去過法國的迪士尼，裡面有一個類似小人國的場景，東西都小小的超級可愛，而且最近我的IG一滑開，每個朋友都說在看展，所以我就決定排除萬難再忙，我都要來看。」

她也提到去年就知道微型展要來台灣辦展，只是很可惜一直抽不出時間來逛，這次看到全新創意更無限，想像力更豐富的作品，這次說什麼都一定要來逛逛，而且看著這些小東西心情都會變好，非常推薦給大家。

她一看到幽浮珍珠奶茶，當場直呼好可愛，還問：「天阿！珍奶放這邊會生螞蟻吧？」當走到全球首度亮相的放大動態版迴轉壽司高速公路，可愛走動的壽司車，更讓她驚呼連連，不停地邊拍照邊說：「好可愛喔，這太犯規。」當現場展覽人員提到，作者田中達也老師表示從發想到完成一個作品，只花三小時的時候，她目瞪口呆不可置信的說：「真的嗎？也太厲害了吧！！老師的腦袋真的是創意無限耶，好強喔！」

被問到有沒有親手做過小東西的經驗，袁詠琳也說到，以前小時候都會玩那種小小的娃娃屋，自己動手組合玩具，所以現在看到這類型比較迷你的、袖珍的作品展覽，都會特別想去參觀，也剛好這次微型展再度來到台灣，有機會一睹風采。

(中時 )

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