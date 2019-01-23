兒虐高風險家庭 親職教育到府服務

2019年01月23日 18:00 中時 林志成

近日發生多起兒虐事件，教育部邀集地方政府、衛福部等單位討論後決定，今年編列8000萬元建構「社會安全網」，對「疑似兒虐個案」的高風險家庭，研議將親職教育、心理輔導、資源連結等服務送到家，並列案追蹤輔導，所須經費由教育部補助。

衛福部統計103到107年兒虐事件，發生於家中的比率高達56.28％；以兒虐的年齡分析，歷年皆以國中階段（23.03％-24.74％）比例較高；就受虐類型而言，皆以不當管教（40.89％-45.18％）比例最高；就施虐者的因素分析，以缺乏親職教育知識最高（23.33％）。

教育部長潘文忠表示，近日發生的數起兒虐事件，相當讓人心疼，這發生在高度發展的國家或社會，都應以非常嚴肅的態度面對。教育部、衛福部及地方政府開會討論後，擬定各項處理機制，並宣示將全力避免台灣兒童受到虐待。

教育部說，當學校知悉兒虐事件後，必須在24小時內通報，知悉而不通報者，會被處6000元到3萬元的罰款；倘為接獲法院核發保護令的個案，則由學校研訂及執行該子女的就學安全計畫，保護學生免於受到二次傷害。

對於「高風險家庭」，教育部將推動「親職教育到府服務」。教育部次長范巽綠以新北蘆洲肉圓家暴案為例，雖然政府無法將這位爸爸強制送醫，但社工及專業輔導人員，可透過關心、理性溝通及溫暖服務，瞭解這位爸爸的問題，給予必要協助。她也呼籲社區居民發現類似狀況，應該「雞婆一點」進行通報，以阻止憾事發生。

教育部國教署長彭富源表示，將訂定激勵措施，鼓勵各級學校教育人員「雞婆一點」，落實相關責任通報，第一時間發覺學生狀況，及時採取保護措施，訂定就學安全輔導計畫，以確保高風險家庭學生個人安全。

針對「疑似兒虐個案」，教育部也請學校積極連結警政、社政、民政單位等社會關懷網路，強化社區、鄰里、家戶互相預警機制，建立以個案為本的關關懷作為，讓可能的受虐兒童身邊有許多「守護天使」。

(中時 )