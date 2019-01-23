與中俄打登陸戰 美借星艦母船概念創新兩棲戰術

2019年01月23日 18:00 中時電子報 盧伯華

隨著美國將戰略方針從反恐作戰轉為對抗大型軍事強國，海軍與陸戰隊也開始調整兩棲作戰策略。新的兩棲作戰策略借用科幻電影星艦母船(mother ship)概念，以大型兩棲登陸艦驅動數量龐大的無人艦艇、氣墊登陸艇、掃雷艦與小型攻擊艦等進行分散式攻擊，再以航空母艦或大型戰艦為指揮控制平台，並進行遠程火力與空中支援。

這種新型的兩棲登陸作戰概念在《權威戰士》(Warrior Maven)的報導中做了詳細的介紹。報導指出，未來的兩棲作戰將包括成千上萬不同大小的載人與無人載具，它們從登陸艦發出，擔負監控、運輸、掃雷、攻擊等各種任務，是一個分散但彼此聯網的作戰團隊，大型主戰艦則負責指揮與監控、長程火力與空中支援。

美海軍遠征戰部長大衛．考夫曼(David Coffman)少將在海軍協會研討會上指出，這些小型船艦組合成各種任務船隊，現在都在談355艘的艦隊，如果海軍有35000艘艦艇的海軍會如何？它將需要整合「有人和無人駕駛的戰鬥艇與分散在海上的作戰行動」。

報導說，由於潛在的敵人擁有遠程武器、更好的傳感器、瞄準技術和處理速度更快的電腦，因此兩棲部隊登陸時必須更為分散，使敵軍更難攻擊。因此，需要用分散但又彼此聯結的作戰概念，並在多個著陸點同時進行。

運用的登陸工具將包括氣墊登陸艇(LCAC)、無人艦艇(USV)、兩棲部隊戰機、水下無人機，甚至是新的小型砲艇，這些都能加強船艦到岸上的超視距攻擊能力。其中能運送裝甲車的氣墊登陸艇將會使兩棲作戰進入新境界；5代戰機如F-35B能提供近距離空中支援，以其傳感器做前進偵察並發動攻擊，同時解決來自空中的戰機與彈道導彈威脅，加上配合無人機使用，可以摧毀敵方陸基防禦系統；兩棲登陸艦則在安全距離外運作，它將集港口、醫院、後勤倉庫和機動部隊基地等多種功能。

報導指出，有些兩棲作戰的新概念是來自於冷戰時期的軍事研究論文，當時的威脅環境與現在大國競爭的狀況極為相似。

此外，要整合大量多任務小型船舶當然要依靠具有先進技術的船舶建造能力，近期的發展涵蓋輕量複合材料、高載荷能力、強力發動機和電子自動控制等。

最後，報導引述海軍陸戰隊協會的文章強調，兩棲登陸的最大特點是成本極高，傷亡人數眾多，一向被認為是風險最高、最不可取的軍事行動之一，除非絕對必要，否則不宜輕易進行。

(中時電子報)