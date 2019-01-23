示好？陸喊話：為解貿易僵局 美提的都願談

世界經濟論壇自22至25日在瑞士達佛斯舉行，聚集3000餘位各界代表出席此次年會。（新華社）

友善列印
中時電子報

世界經濟論壇自22至25日在瑞士達佛斯舉行，雖然美國因政府停擺而未參與，但中國大陸國家副主席王岐山所率領的代表團仍藉此機會向美方喊話，中國大門越開越大，一切都可以坐下來談，願意和美國討論所有美國提出的問題。

參加2019年世界經濟論壇的中國大陸代表團中，包括了華為輪值董事長胡厚崑，引起外界關注。

根據《香港01》23日報導，王岐山在稍早會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時，特別提及，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共享發展機遇。」

隨行的中國證監會副主席方星海在會中回答中美貿易問題時表示，「中國願意和美國討論所有美國提出的問題」，「中國也反對強迫技術轉移和偷竊知識產權（智慧財產權），一切都可以坐下來討論」。此外，面對2018年大陸經濟成長創下28年來新低，方星海說中國大陸經濟正在放緩，但絕不是災難，也不會因此大幅削減持有的美債。

本年世界經濟論壇中，中國國家副主席王岐山率領的中國大陸代表團成員包括中國證監會副主席方星海、中國國家能源局局長章建華、阿里巴巴創始人馬雲、華為輪值董事長胡厚崑、京東集團陳生強等。

中美於本月底即將進行新一輪貿易談判，外傳大陸未能在智慧財產權保護上拿出具體可行的方案而取消中國大陸國務院副總理劉鶴訪美並與美方談判的行程，但白宮已證實並未有此事。

(中時電子報)

對孟晚舟正式提引渡？美司法部證…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。