示好？陸喊話：為解貿易僵局 美提的都願談

2019年01月23日 18:00 中時電子報 馮英志

世界經濟論壇自22至25日在瑞士達佛斯舉行，雖然美國因政府停擺而未參與，但中國大陸國家副主席王岐山所率領的代表團仍藉此機會向美方喊話，中國大門越開越大，一切都可以坐下來談，願意和美國討論所有美國提出的問題。

參加2019年世界經濟論壇的中國大陸代表團中，包括了華為輪值董事長胡厚崑，引起外界關注。

根據《香港01》23日報導，王岐山在稍早會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時，特別提及，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共享發展機遇。」

隨行的中國證監會副主席方星海在會中回答中美貿易問題時表示，「中國願意和美國討論所有美國提出的問題」，「中國也反對強迫技術轉移和偷竊知識產權（智慧財產權），一切都可以坐下來討論」。此外，面對2018年大陸經濟成長創下28年來新低，方星海說中國大陸經濟正在放緩，但絕不是災難，也不會因此大幅削減持有的美債。

本年世界經濟論壇中，中國國家副主席王岐山率領的中國大陸代表團成員包括中國證監會副主席方星海、中國國家能源局局長章建華、阿里巴巴創始人馬雲、華為輪值董事長胡厚崑、京東集團陳生強等。

中美於本月底即將進行新一輪貿易談判，外傳大陸未能在智慧財產權保護上拿出具體可行的方案而取消中國大陸國務院副總理劉鶴訪美並與美方談判的行程，但白宮已證實並未有此事。

(中時電子報)