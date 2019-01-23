情人節品特調品愛情！雲端餐廳嘗美味訴浪漫

2019年01月23日 18:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是農曆春節，緊接著就是西洋情人節！在這充滿愛意的日子，免不了要和心愛的人一起共度浪漫時光！然如當下那一個人還沒出現，其實也能和好友、家人共度！酌飲特調美酒，或相揪在高空美景嘗美味，聽著樂團情歌演唱，雲天美景也能度過快樂時光！

當然有情人的也要好好度過這難得佳節！位於新北「Asia 49亞洲料理及酒廊」迎接2月14日(週四)情人節的到來，Asia 49實力堅強的餐飲團隊，將以「愛在雲端」晚餐和「墜入愛河」特調，催化佳偶的蜜意濃情！當天19:30至21:30還有現場樂團情歌演唱，雲天美景，極致浪漫。

Asia 49亞洲料理及酒廊。（Mega 50提供）

Asia 49亞洲料理及酒廊。（Mega 50提供）

擁有20多年經驗的范振偉主廚，嫻熟中餐和東南亞料理，掌握精隨，擅長調味，以高檔食材增添上乘的口感。他所特製的情人節五道式「愛在雲端」晚間套餐。佳餚如下：三合一的「酸甜在心開胃小點」，分別是蜜汁桂花蓮藕、酸香微辣的泰北豬肉沙拉、以及果香濃郁的香柚巧克力金杯；冷盤「泰式香茅檸汁拌干貝沙拉」，選用生食級日本大干貝，微煎後沾食酸甜飄香的泰式海鮮醬，吃來特別鮮腴爽口。

湯品是「蟹肉海膽清湯」，碗中舖覆一層大馬椰汁叻沙蒸蛋，搭配蟹肉海鮮清湯以及用日本海膽裝飾的麵包脆片；主菜則是二選一的「嫩煎鴨肝襯綠咖哩牛小排附香檸腰果薑黃飯」、或是「印尼風味炙燒澳洲大蝦搭龍鱈佐芒果參巴醬」；最後上桌的季節水果盤和檸檬起士蛋糕佐大湖草莓莎莎，則為內心小宇宙引爆示愛的勇氣！

2018亞洲金巴利(Campari)調酒大賽台灣區冠軍的吧檯經理Mars，此次以詼諧的角度作為調酒主題，他認為情人節不只為情人而設，家人同事、友達以上戀人未滿都可相約共度，藉以表達關心與感謝，他的「墜入愛河」特調，分別是「老派好人卡」和「白色戀人沒有人」。

前者是以法國人頭馬白蘭地為基底，調入莫札特巧克力酒和烏龍茶，飲酒入口後，味道濃郁厚實，又帶點巧克力酒的苦香；後者主要為奶油伏特加，再加上法式開胃酒、白可可酒和新鮮柚子汁，最後點綴優格泡沫，優雅外型，果香明顯，卻藏著伏特加的力道！

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(中時電子報)