經紀約鬧雙胞遭判還錢 吳宗憲上訴最高院發回更審

2019年01月23日 18:28 中時 林偉信

藝人吳宗憲8年前與蔡姓男子簽訂藝人經紀約及合組公司的合約書，蔡提告要求吳返還欠款；台北地院判決吳免還，但高院逆轉改判吳須返還積欠的570萬元，吳宗憲不服提上訴，最高法院廢棄發回高院更審。

最高法院認為，高院逕自認定蔡男及吳男的經紀約在2011年就解除了，但這部分雙方當事人都沒有主張，法官違背民事訴訟法規定自行認定事實，因此將判決廢棄發回高院。

蔡男提起訴訟主張，吳宗憲因需錢孔急，與他在2011年9月15日簽約，由他擔任吳在大陸地區的全約經紀人，簽約後他將第一期的酬勞800萬預先支付給吳；隔月，吳宗憲又與陳姓男子另外簽約，由陳男擔任吳在大陸的經紀人，他與吳宗憲因此解除合約。

蔡男表示，他與吳宗憲的合約經解除後，他給付吳的800萬元屬於借貸性質，扣除法院日前判令吳宗憲支付的230萬元外，吳還須再還他570萬元。但吳宗憲則反控，蔡男因未依約給他第二期酬勞200萬元，雙方才因此解約，經違約金抵銷後，他不須還錢。

一審認定，蔡男與吳宗憲解約後，不能索討已付的酬勞，判決蔡男敗訴，案經上訴，高院認為，解除經紀約有溯及效力，吳男必須返還預先領取的酬勞800萬元，扣除已返還的部分，須再給付蔡男570萬元，吳提上訴後，最高法院廢棄原判決。

(中時 )