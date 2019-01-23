經紀約鬧雙胞遭判還錢 吳宗憲上訴最高院發回更審

經紀約鬧雙胞二審遭判還錢 吳宗憲上訴最高院發回更審

友善列印
中時

藝人吳宗憲8年前與蔡姓男子簽訂藝人經紀約及合組公司的合約書，蔡提告要求吳返還欠款；台北地院判決吳免還，但高院逆轉改判吳須返還積欠的570萬元，吳宗憲不服提上訴，最高法院廢棄發回高院更審。

最高法院認為，高院逕自認定蔡男及吳男的經紀約在2011年就解除了，但這部分雙方當事人都沒有主張，法官違背民事訴訟法規定自行認定事實，因此將判決廢棄發回高院。

蔡男提起訴訟主張，吳宗憲因需錢孔急，與他在2011年9月15日簽約，由他擔任吳在大陸地區的全約經紀人，簽約後他將第一期的酬勞800萬預先支付給吳；隔月，吳宗憲又與陳姓男子另外簽約，由陳男擔任吳在大陸的經紀人，他與吳宗憲因此解除合約。

蔡男表示，他與吳宗憲的合約經解除後，他給付吳的800萬元屬於借貸性質，扣除法院日前判令吳宗憲支付的230萬元外，吳還須再還他570萬元。但吳宗憲則反控，蔡男因未依約給他第二期酬勞200萬元，雙方才因此解約，經違約金抵銷後，他不須還錢。

一審認定，蔡男與吳宗憲解約後，不能索討已付的酬勞，判決蔡男敗訴，案經上訴，高院認為，解除經紀約有溯及效力，吳男必須返還預先領取的酬勞800萬元，扣除已返還的部分，須再給付蔡男570萬元，吳提上訴後，最高法院廢棄原判決。

(中時 )

約炮偷拍性愛片 新加坡工程師罰1… 貨車司機改行當馬伕 日久生情背…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。