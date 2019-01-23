成語蕎爆乳演出 李炳輝獻唱〈流浪到淡水〉

2019年01月23日 18:12 中時電子報 蘇士亨 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

李炳輝。（盧禕祺攝）

八三夭。（盧禕祺攝）

陶喆壓軸登場。（蘇士亨攝）

旺旺集團尾牙 陶喆、八三夭熱唱嗨翻現場

旺旺中時媒體集團今(23日)舉辦一年一度的尾牙，來犒賞員工一整年的辛勞，除了有大家期待的抽獎之外，就是藝人帶來一連串的熱歌勁舞，有「宅男女神」成語蕎、金曲歌后秀蘭瑪雅，唱紅「流浪到淡水」的李炳輝、搖滾天團八三夭，以及睽違歌壇已久的陶喆。

「宅男女神」成語蕎，開場就帶來熱歌勁舞，立刻炒熱現場氣氛，一身爆乳裝扮更是成為全場鎂光燈焦點，對於即將迎接新的一年，她表示期待今年有不一樣的挑戰，也把留了許久的長髮剪掉，希望2019年有個全新的自己，另外視障歌手李炳輝則帶來紅遍大街小巷的《流浪到淡水》、《來去夏威夷》，全場立刻變成大型KTV包廂。

搖滾天團八三夭接棒上場，立刻帶來《東區東區》、《致青春》、《乾啦乾啦》，立刻讓全場陷入瘋狂，表演結束後八三夭也表示，只唱三首歌真的不夠，希望有機會下次能再多唱幾首，壓軸則是睽違歌壇許久的陶喆，帶來《找自己》、《愛很簡單》等膾炙人口的歌曲對於即將迎接新的一年，他表示今年有一件很旺的事，就是要生寶寶了，更幽默表示不是自己一個生，接連經典歌曲讓粉絲聽的如癡如醉，紛紛敲碗能再舉辦演唱會。

(中時電子報)