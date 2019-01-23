貨車司機改行當馬伕 日久生情背妻與應召女築愛巢

2019年01月23日 18:14 中時 謝明俊

擔任貨運司機的陳姓司機，背著妻子兼差當應召站馬伕，載送應召小姐接客，日久生情下竟和單姓大陸賣淫女子同居，昨日陳某載著單女利用接客空檔外出遊玩，在台北車站前遭警方臨檢發現車上放有１０餘盒保險套，被警方查出賣淫逮捕帶回偵詢後依法送辦。

這名36歲陳姓男子，目前已婚育有二子，原本從事貨運司機，利用空閑時間兼差當馬伕，負責接送應名女郎接客，結果發現當馬伕收入比貨軍司機好，所以剛脆專責擔任馬伕，每日開著妻子買來的轎車出門營生，妻子還以為老公認真工作。

陳某當馬伕，負責接送一名來自大陸的單姓應召小姐，接送日久生情，兩人索性在外租屋同居，陳某多日不回家，妻子還以為老公因年關將近，忙於送貨，不以為意。

昨日，陳某載送單女出外接客後，利用空檔載著單女出遊至台北車站一帶，結果遇到轄區中正一分局員警攔臨，員警一眼瞧見車上藏放１０多盒保險套，就覺有異，將兩人連車帶回分局清查，一舉查出單女賣淫情事，還揭爆陳某和單女婚外情。

警方查出陳某曾三度因擔任馬伕被警方查獲送辦，他是以每天１２個小時３０００元酬勞受雇應召站。至於單女則是持觀光簽證來台，每次接客代價８０００元，與應召站對分。警方詢後將２人依法送辦。

(中時 )