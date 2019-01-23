三貂角看日出、賞奇岩！貢寮鮑手路菜嘗鮮美

新鮮的貢寮鮑才可用清蒸的方式料理，產地才有機會吃到喔。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

冬風冷冷吹，來北海岸走走吧！緊接著就是元旦假期，還可到三貂角燈塔看日出賞海景、舊草嶺腳踏車、看南雅奇石！此外，冬天到來，貢寮鮑正值產季，生長在貢寮天然海域、吃海菜長大的在地九孔以及黑盤鮑，採收後直接送到在地餐廳烹調，如塔香九孔鮑、高粱酒炙燒鮑魚等美味海鮮料理。

三貂角燈塔前日出美景。（新北市民政局提供）

貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品，建立「貢寮鮑」品牌，推廣生長在天然海域、吃海菜長大的在地九孔以及黑盤鮑，並輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證，提供消費者辨識。

乾煎貢寮鮑，鹹香鮮甜集於一身。（新北市漁業處提供）

新北市農業局長李玟說，到貢寮鮑產地購買及享用貢寮鮑不但保證最新鮮，還能響應在地消費，貢寮產地就有許多餐廳推出貢寮鮑料理，像是新港海鮮的清蒸蠔油鮑魚、龍蝦大王的塔香九孔鮑，都是餐廳廚師精心研發的料理，只有到產地才吃得到。其他在地餐廳也推出九孔火鍋、高粱酒炙燒鮑魚、鮮烤貢寮鮑等料理等待大家到來。

「高粱酒炙燒貢寮鮑」是貢寮產地餐廳才吃的到的新鮮料理。（新北市漁業處提供）

為了讓大家在家也能吃到頂級貢寮鮑料理，貢寮區漁會向得到產銷履歷認證的養殖業者採購貢寮鮑，推出解凍即可食用的「貢寮滷鲍」，不論是沾醬吃或是加入湯品、火鍋都很合適，讓家中料理瞬間升升級。

北角南雅海岸奇石，是獨特地方景致。（本報系資料照）

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(中時電子報)

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