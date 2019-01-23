苗公所推劣（火旁）龍巴士、桌遊超吸睛

2019年01月23日 18:18 中時 何冠嫻

今年苗栗市公所推出（火旁）龍桌遊吸睛。（何冠嫻攝）

苗栗市公所推（火旁）龍公車、桌遊與七龍珠集點遊戲，吸引民眾體驗（火旁）龍文化。（何冠嫻攝）

今年苗栗市公所首度推出（火旁）龍桌遊，讓大人小孩在遊戲中認識（火旁）龍文化。（何冠嫻攝）

今年苗栗（火旁）龍以「（火旁）龍巡庄、新旺貓裏」為主題，苗栗市公所宣推出「（火旁）龍桌遊」、「七龍珠集章抽好禮」以及「（火旁）龍公車」，邀請民眾體驗（火旁）龍文化，暢遊苗栗客庄風情。

市公所推廣（火旁）龍文化外，還結合在地觀光資源，發起七龍珠集點遊戲，鼓勵民眾、遊客探訪台3線與苗栗市景點、文青小店，並到合作店家集滿3枚龍珠戳章，就有機會抽中大獎。抽獎活動提供3部任天堂SWITCH遊戲機與100分（火旁）龍紀念悠遊卡獎項，幸運兒將在2月17日的（火旁）龍之夜晚會中抽出。

今年市公所首度結合大眾運輸工具宣傳，在開往台3線的新竹客運公車，裝飾（火旁）龍看板，並在苗栗市接駁公車妝點（火旁）龍元素，以「遊庄」概念穿梭各地，邀請遊客到苗栗市體驗（火旁）龍文化。

另，（火旁）龍桌遊則以大富翁遊戲架構規畫，設定不同狀況與指定任務，讓玩家們認識（火旁）龍典故與文化，民眾參與2月13日的初九祥龍開光點睛「祥龍祈福陣」，即可獲得一份（火旁）龍桌遊。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市人文薈萃充滿小城特色，民眾利用元宵節期間，造訪苗栗規畫2日遊享受純樸客庄風情，夜幕降臨再前往參與（火旁）龍活動，感受屬於苗栗客庄熱鬧刺激的傳統文化。

(中時 )