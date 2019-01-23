展現醫療軟實力 台美攜手勇闖世衛

2019年01月23日 18:16 中時 陳志祥

衛生福利部部長陳時中今（23）日致函領銜提案「協助台灣成為世衛組織觀察員」的聯邦眾院外委會亞太小組共和黨首席議員優荷（TedYoho），表達誠摯感謝，陳時中希望今年眾院較早通過法案，能夠成為一股有利台灣參加世衛大會的助力。

美國聯邦眾議院於美東時間1月22日以一致同意方式通過第353號法案，要求美國國務卿擬定策略協助臺灣重獲「世界衛生組織」(WHO)觀察員身分。去年眾院也有通過類似法案，來不及等到參議院通過，以致無疾而終。

衛福部國合組技監許明暉表示，往好處看，今年眾議院通過的時間較早，期待參議院也能完成，再由美國行政部門配合推行，其實美國行政部門也很支持台灣，而這個法案是台灣努力爭取行動的一種鼓舞，在達成目標的過程中，還有很多事情需要努力。

美國為我國重要的國際醫衛合作夥伴，台美雙方在傳染病防治、緊急醫療應變及癌症研究等醫衛領域有長期實質的合作。美國歷年來持續支持台灣參與世界衛生組織，美國衛生部長多次在世界衛生大會上為台灣發言並與陳時中舉行雙邊會談。

許明暉指出，台灣醫療專業的軟實力要讓人家看得到，爭取成為觀察員必須面對國際現實，在這個國際組織中還有100多個國家，台灣應要努力爭取更多國家支持，方法就是讓大家了解台灣可以成為非常有貢獻的參與者。

衛生福利部將持續秉持專業、務實、有貢獻的態度，與外交部等跨部會合作，積極爭取參與本年第72屆世界衛生大會(WHA)，並深化台美醫衛合作，攜手維護全球衛生安全。

(中時 )