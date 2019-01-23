新車領牌試辦E化　車牌配送到府

2019年01月23日 18:18 中時 陳祐誠

為提升新車領牌業務與簡化流程，台北市區監理所將於今年7月推行E化作業，提升車籍登記正確性，並降低審核時間與錯誤率，減少紙張用量；2020年更要搭配國民晶片身分證，增加監理服務範圍，甚至讓車輛過戶也可以在線上搞定。

台北市區監理所指出，第一階段進行政府各機關及民間單位大規模資訊整合，推行新車領牌無紙化作業流程，將財政部的電子發票、國稅局貨物稅完稅證、海關報關完稅資料、警政署車輛防竊辨識碼完工證明、產險公司強制責任保險證、車安中心檢驗合格證等紙本資料，改以電子化傳輸及自動化審核作業。

第二階段則推動新車領牌網路申辦服務，透過民眾在家使用自然人憑證於監理服務網申辦，並結合監理服務網車牌選號及標牌作業，於線上選擇心中所屬的號牌，搭配物流業者直接將車牌配送到府，免赴監理機關申辦領牌，方便又快速。

台北市區監理所所長袁國治表示，2018年新車領牌件數約14萬件，民眾以選號方式領牌約4萬8000件，選號金額達9500萬元；另以競標方式領牌7000多件，競標金額4900萬元，總共為國庫增加1.4億元稅收。

袁國治說，後續將搭配內政部2020年全面換發國民晶片身分證政策，讓每位民眾均能於監理服務網，線上申辦新車領牌，大幅提升申辦速度，再加上現有申辦補發行照、牌照登記書、變更地址、繳納違規及燃料使用費等線上服務。

(中時 )