尾牙醉嗨！他上台告白女同事「超想Ｘ你」夫在台下

何嘉文主持尾牙竟遇上喝醉員工上台領獎時告白已婚女同事，婚外情意外被公開。。（尾牙示意圖／資料照）

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中時電子報
／綜合報導

春節將至，不少公司行號都選在年底或春節前夕吃尾牙，近日《小明星大跟班》請來多位經常主持尾牙的藝人們，聊尾牙趣事。其中何嘉文就分享曾有次在尾牙上，目睹一名男員工抽到最大獎，上台領獎時卻已經是喝茫狀態，竟直接在台上向另位女同事告白，還大喊我超想「超想X你」，但女同事老公就坐在她隔壁。

何嘉文分享那位員工幸運中大獎，卻因喝醉自爆自己不能說的秘密。（圖／翻攝自小明星大跟班）

何嘉文曾遇上男員工酒後領獎，竟大肆向一名已婚女同事告白，高呼：「你知不知道我真的很喜歡你！」原本以為是浪漫的告白橋段，沒想到男員工卻越講越鹹濕，「我超想要X你的！我跟你說，我常常想著你，想著你打XX。」眼看情況越來越不對勁，大家急忙將男員工請下台。

何嘉文分享曾有次主持尾牙，竟遇上男同事上台告白已婚女同事。（圖／翻攝自小明星大跟班）

沒想到男員工一下台直奔那名女同事座位，還直接坐在女同事大腿上，抱著她直喊：「我真的超喜歡你的」可怕的是，當下那名女員工的老公就坐在她旁邊，當眾被戴了綠帽，意外得知老婆和男員工的婚外情，同桌的其他同事才趕緊將2人拉開，事後何嘉文得知，這2名員工的八卦早已是公開的秘密，只不過大家都沒有明說，反而是那名男員工因為喝醉，自爆這段同事間「不能說的秘密」。

(中時電子報)

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