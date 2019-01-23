貴婦奈奈落跑黑幕曝光 3大錢莊吸息3年

貴婦奈奈傳出一家五口已逃至加拿大。(圖/貴婦奈奈臉書)

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中時電子報
貴婦奈奈一家3口捲款潛逃，「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」社團20日貼出一張照片，表示貴婦奈奈已經登上「加拿大華人報」。(翻攝自臉書)
貴婦奈奈落跑「黑幕」曝光。中天新聞

網紅貴婦奈奈蘇陳端潛逃變成鬼婦，其懸賞照片也被散播到海內外，加拿大報刊也頭版報導，而在台灣的落跑黑幕也陸續被揭底，有幕後金主爆料，背後至少有三組大型錢莊受騙3年，大陸廣州、深圳也有科技公司慘賠上億，恐被引渡到大陸受審。

貴婦奈奈和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大後，今又傳出黃博健胞妹、杏立博全醫美診所會計黃千芳也早潛逃出境，他們落跑黑幕陸續被揭底。

《中天新聞》報導，有幕後金主爆料，黃博健因地下期貨慘賠3億元，透過某醫生牽線認識後，黃經常跟他調頭寸，Line對話也顯示，黃博健都在跟他借錢，金主也先後兩次借了500萬，都匯進黃博健的公司帳戶，黃甚至開口要借一億元，被金主拒絕。金主也透露，背後至少有三組大型錢莊受騙超過三年。

貴婦奈奈的被害者分成兩類，一種是中產階級、上班族，他們買課程被倒債，組成自救會，另一種是見不得光的金主，無法報警，只能透過私下討債，調查局已祭出75萬元獎金懸賞，海外也不斷傳出祭出200萬美金要抓人。

只是貴婦奈奈已在加拿大申請難民保護，原來是廣州、深圳有科技公司投資杏立博全醫美診所慘賠上億，由於大陸和加拿大有邦交，一旦受害人跨海提告，貴婦奈奈恐被引渡到大陸受審，台灣檢調單位須加快腳步，北檢也於19日正式向加拿大提出司法互助請求，並首度召開專案會議，就是要在期限內將貴婦奈奈引渡回台受審。

(中時電子報)

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