拜會韓國瑜 陳明通強調主權與經濟發展相互關聯

陳明通南下見韓國瑜，網友評論竟是韓國瑜又圈一粉，懷疑韓國瑜消失政壇十多年是撿到秘笈，練神功去了。（圖／翻攝中時電子報直播）

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旺報
呂佳蓉

大陸委員會陳主委明通一行今日前往高雄市政府拜會市長韓國瑜。陳明通強調，主權與經濟發展是相互關聯，也是臺灣面對中國大陸對臺工作的重要戰略課題。他指出，中共「統一臺灣」是黨和國家的三大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，此次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。

陳明通讚揚韓國瑜不論在選前或選後，一再提到「經濟100分，政治0分」的戰略論述。他也強調，在兩岸間中華民國主權是一個「零和遊戲」，一方之得，就是另一方之失，經貿議題屬於「非零和遊戲」，往往可以創造雙贏的局面。但提醒兩岸這兩個賽局並非兩個平行線、完全不相關，其中即有中共對臺統戰分化的操作，要讓「經貿賽局」服膺於統一臺灣的「主權賽局」，他相信韓國瑜有能力在兩個賽局中取得平衡，既兼顧臺灣的主權，又能發展高雄經濟。

陳明通指出，他跟韓國瑜雖然分屬藍綠不同陣營，但是大家拿的都是中華民國身分證。未來不只顧肚子，更要顧佛祖；他表示政府支持高雄市農產品輸銷到對岸與全世界，強調海洋是道路，不是阻隔，臺灣要走出去，到全世界去銷售，讓全世界看見臺灣。對於韓國瑜強調希望陸委會對於高雄市日後在兩岸交流、投資等議題處理，能夠持開放態度並給予協助，陳明通均表達政府會研議並全力提供協處。

(旺報 )

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