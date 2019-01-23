川普亮底線韓聯社：美向韓開出天價駐軍費

2019年01月23日 18:41 旺報 呂佳蓉

據韓聯社報導，在美韓有關今年以後美軍駐韓經費的談判中，美方開出每年12億美元，並遵照美國總統川普的意旨亮出不得少於10億美元的談判底線。

美方去年底通過外交管道通知韓方，按照最高層指導方針，美方希望韓方分擔12億美元的協防分擔費，任何情況下都無法接受低於10億美元的分擔費。最高層指導方針被視為川普的欽定指導線。

據瞭解，美方在稍早前的去年12月中旬第10輪談判中開價12.5萬億美元，韓方屢次表示，1萬億韓元是韓國人民所能承受的心理極限，美方隨後開口要價12萬億，並亮出底線。美方還在12月的談判中突然提出一年一談，意味著雙方須立即啟動2020年度的定價談判。由於這一做法不現實，韓方早在談判初期就要求三到五年談一次。

雙方曾在11月的第9輪談判中達成部分妥協，因此希望12月趁勢談妥的韓方對美方在開價總額、談判週期上的突然變卦表達了強烈遺憾。美方上月底提出的「最終要價」拉大了雙方的意見分歧，造成第10輪談判破裂。但考慮到第二次川金會、美軍韓籍雇員發薪問題等攸關韓美同盟的重大事項迫在眉睫，雙方為儘早達成協議仍在通過多種管道尋求妥協。

去年韓國為美軍分擔駐紮經費9602億韓元，主要用於發放韓籍雇員工資、建設美軍基地及後勤補給。

(旺報 )