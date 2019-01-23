行善11年　阿斌哥大愛協會寒冬送暖慰訪發紅包

2019年01月23日 18:49 中時 巫靜婷

阿斌哥大愛協會23日舉辦寒冬送暖行，分眾民生物資給後龍鎮180戶弱勢家庭。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣副議長李文斌2009年創立阿斌哥大愛協會，23日與後龍鎮民代表主席花麗卿，拜訪鎮內弱勢家庭，並分送物資與紅包。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣副議長李文斌，也是阿斌哥大愛協會創辦人，23日拜訪鎮內弱勢家庭，分送物資與紅包，並關懷慰問受助戶。（巫靜婷翻攝）

出身貧寒，毋忘回饋社會，苗栗縣副議長李文斌2009年創辦阿斌哥大愛協會，愛心持續11年未間斷，23日舉辦寒冬送暖，分送後龍鎮逾百戶弱勢家庭民生物資與生活用品，並致贈每戶600元紅包讓弱勢家庭備感溫馨，能溫飽過好年。

李文斌從政17年為民喉舌形象深植人心，從修車「黑手」轉當民意代表，服務深獲鄉親肯定，去年五合一選舉再度高票當選，連任5連霸，受國民黨提名與鍾東錦搭配正副議長，一如所料「鍾李配」以過半票數當選，他成為第19屆副議長。

23日寒冬送暖行活動中，李文斌邀集社會愛心人士共同分送愛心，花費約30萬元準備愛心米、沙拉油、醬油、衛生紙、雞絲麵等民生物資分送後龍鎮180戶清寒弱勢家庭，及每戶600元紅包，布施行善的精神，持續11年從未間斷，抱持人飢已飢、人溺已溺的大愛精神，提供雪中送炭的溫馨。

阿斌哥大愛協會指出，至今已付出逾6300萬，幫助近1000戶弱勢家庭，凡籌不出喪葬費或家庭發生變故，急需救助的家庭，都是幫助的對象，並認養6名清寒大學生，讓他們無後顧之憂，順利完成學業，近年陸續成立9個關懷弱勢分站，服務清寒、殘障、弱勢、獨居案例。

李文斌表示，協會於2012年3月在後龍鎮成立愛心站，至今近7年，每天送出172個愛心便當給鎮內獨居老人食用，過年期間從除夕前夕休息到初九，針對部分弱勢團體需求供餐，仍會以個案處理，提供給有需要的人，呼籲大眾有錢出錢、有力出力成為鄉親的希望、弱勢的靠山。

(中時 )