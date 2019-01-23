要大掃除 大陸將限制珠峰登山人數

2019年01月23日 18:47 旺報 林永富

因為大陸計畫對世界最高峰珠峰進行大規模清理，今年被允許從北面登峰的人數將減少三分之一。據報導，允許從北面登峰的登山者總數將被限制在300人以內，而登頂季節將僅限於春季。

據指出，每年約有6萬名登山者和導遊光顧珠峰中國一側。隨著登峰人數驟增，珠峰南北坡的垃圾已經越來越多。登山者抱怨說，山坡上現在到處都是廢棄的氧氣瓶和垃圾。珠峰兩側相關部門均已推出措施著力清理登山者產生的海量垃圾。

大陸官員去年夏天表示，他們已經清理出8.5噸垃圾，包括大量人類排泄物。過去，印度軍隊曾在珠峰尼泊爾一側清理出成噸垃圾。在珠峰南面，探險組織者從去年春季開始向登山者派發大號垃圾袋，然後用直升機將統一收集的垃圾運回大本營。

每年春秋兩季，成千上萬的登山愛好者蜂擁而至。非營利組織「喜馬拉雅資料庫」的統計顯示，2017年共有648人成功登頂珠峰，其中202人是從北面中國端進發。珠峰每年都會奪走眾多登山者的生命，通常在8000公尺以上的「死亡地帶」，那裡空氣非常稀薄，很難維持人類生命活動。

現在試圖攀登珠峰的人越來越多，這讓人們對珠峰人滿為患以及登山者因缺乏經驗而陷入危險的擔憂有所增加。專業登山者經常抱怨說，沒有經驗的登山者急於求成，他們不顧他人感受強行登山，常常讓登峰之路陷入「交通擁堵」。

(旺報 )