春節伴手禮好選擇 南市農業局推農村社區好物

2019年01月23日 18:52 中時 莊曜聰

台南農漁特產強攻春節伴手禮市場，台南市農業局23日舉辦農村好物春節伴手禮推薦記者會，從社區角度出發，推薦農特產品、畜產加工品以及文創商品，種類多元，能吃能用，又具有在地特色，提供民眾做為選購參考，送禮也不用怕和別人「強碰」。

台南市農業局長李朝塘表示，台南市農村社區分佈範圍廣，出產的作物種類豐富，社區民眾也會利用在地的農漁特產，開發出各項優質的產品，做出當地特色，因此更需要透過行銷，讓更多人知道隱藏在社區中的好東西，也讓社區產業發展能永續。

佳里延平社區以自然農法種植甘蔗，並用現榨原汁以大火慢煮、炒乾做成黑糖，也開發出芝麻糖、花生糖、果肉冬瓜露等產品；柳營果毅社區種植許多草菇，包括生鮮草菇、草菇乾及脆片，還有小農果乾可供選擇；玉井愛文山社區的頂級無糖愛文芒果乾禮盒，也很適合送給挑嘴的朋友。

不只吃的，用的也很有特色，西港區檨林社區發展沒落的藺草產業，號召社區媽媽成立藺草工坊，將傳統的藺草蓆翻新，開發出實用的各項包包款，還登上華航機上目錄，有平民的LV包稱號，送禮自用都很時尚。

農業局指出，台南農村農特產品從栽種到加工過程安全實在，春節送禮自用兩相宜，歡迎民眾多加訂購，想了解更多台南農村好物資訊，可上臉書搜尋「台南庄腳」及「農村小旅遊」。

(中時 )