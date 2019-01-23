民怨「上西濱好遠」 苗栗苑裡中山路台1線交會口年前開放左轉

2019年01月23日 18:51 中時 巫靜婷

民怨「上西濱好遠」，相關單位22日到場會勘決議，春節前將拆除禁止號誌。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣苑裡鎮西濱快速道路通車後使用頻繁，鎮民考量用路便捷性，要求鎮公所與工務段取消中山路與台1線交會口禁止左轉規定，鎮公所與苗栗工務段等相關單位進行會勘後表示，因應民眾需求，春節前將撤除禁止號誌，開放左轉，並試行2個月觀察道安。

鎮民指出，目前行經中山路前往西濱快速道路，因北上路段設置禁止左轉號誌，導致車輛必須往前行駛繞一大圈，或是乾脆冒著生命危險穿梭狹小道路，過平交道才能上西濱，造成用路耗時費工，極大不便。

22日公路總局第二區養護工程處苗栗工務段、縣政府、通霄警分局、鎮公所、縣議員陳品安、苑北里長張顧翰等相關單位均到場會勘，討論用路改善方案，會後決議，因應民眾需求，年前將開放中山路與台1線交會口左轉，試行2個月觀察道安情況，再討論是否調整。

鎮公所建設課指出，農曆年前將撤除此路口禁止左轉的號誌，並於中山路北上車道加畫直行與左轉箭頭標示，指引左轉車流開往台1線地下道行駛。

苗栗工務段表示，該路段交會處曾發生多起道安事故，故多年前在當地里長與警方建議下，由鎮公所加掛禁止左轉標誌。工務段尊重此次會勘決議，待號誌拆除後，將朝調整該路段號誌燈為單向通行，由於省道車速較快，施行北行南止、南行北止，民眾平均將多等1個紅燈。

(中時 )