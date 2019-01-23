影》有流汗嗎？ 對手傷退送喬帥晉澳網4強

喬柯維奇距離個人生涯第7座澳網男單冠軍，只剩2勝之遙。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

澳洲網球公開賽男單8強賽今天出現令人意外的戰況，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）迎戰日本好手錦織圭，進行到第二盤喬帥6：1、4：1領先時，錦織圭因為右大腿傷勢宣布退賽，僅僅52分鐘，喬帥就收下4強門票。

錦織圭比賽中就申請傷停治療，右大腿可看到厚厚的包紮，這是他生涯第18度傷退，也是大滿貫第5次、澳網第1次傷退。

錦織圭(下)在澳網8強戰中申請傷停治療右大腿傷勢。(美聯社)

今年澳網錦織圭有三場比賽激戰到五盤才勝出，身體已經承受太多考驗，賽後喬帥說：「希望錦織圭的傷勢沒有太嚴重，祝福他早日康復，不管誰因傷退賽，我都替他們覺得遺憾，很感謝錦織圭在身體狀況不好的情況下，還是來球場應戰。」

喬柯維奇曾6度在澳網封王，是他冠軍數最多的大滿貫賽，因此墨爾本在他心中是有美好的地方，下一場他將和首度打進澳網4強的法國選手普耶（Lucas Pouille）爭奪男單決賽門票，喬帥表示：「我很期待這場比賽。這是普耶生涯第一場大滿貫男單準決賽，他在這次大賽表現得很好，也不畏懼展現自己最棒的一面，很期待跟他過招。」

由於喬帥和錦織圭的比賽結束得太快，後面的女雙比賽還沒準備好，場邊訪問的主持人庫瑞爾（Jim Courier）開玩笑要喬帥多說一點感言，甚至請喬帥當起球評，分享了對另一邊準決賽兩位選手的看法。

「西西帕斯（Stefanos Tistispas）是下一世代選手中的領導者之一，16強戰他和費德勒（Roger Federer）的對抗我這些年在澳網看過最有質量的比賽之一，我很佩服他的球風如此成熟。」喬柯維奇說道，「至於納達爾（Rafael Nadal），正手拍很好、球的上旋非常多，反手拍跟正拍都令人驚艷，截擊能力也好，他就是這麼出色！」

(中時電子報)

MLB》最強救援王李維拉的13個輝… 影》李維拉全票 洋基四老都能進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。