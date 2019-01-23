影》有流汗嗎？ 對手傷退送喬帥晉澳網4強

2019年01月23日 18:38 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

澳洲網球公開賽男單8強賽今天出現令人意外的戰況，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）迎戰日本好手錦織圭，進行到第二盤喬帥6：1、4：1領先時，錦織圭因為右大腿傷勢宣布退賽，僅僅52分鐘，喬帥就收下4強門票。

錦織圭比賽中就申請傷停治療，右大腿可看到厚厚的包紮，這是他生涯第18度傷退，也是大滿貫第5次、澳網第1次傷退。

錦織圭(下)在澳網8強戰中申請傷停治療右大腿傷勢。(美聯社)

今年澳網錦織圭有三場比賽激戰到五盤才勝出，身體已經承受太多考驗，賽後喬帥說：「希望錦織圭的傷勢沒有太嚴重，祝福他早日康復，不管誰因傷退賽，我都替他們覺得遺憾，很感謝錦織圭在身體狀況不好的情況下，還是來球場應戰。」

喬柯維奇曾6度在澳網封王，是他冠軍數最多的大滿貫賽，因此墨爾本在他心中是有美好的地方，下一場他將和首度打進澳網4強的法國選手普耶（Lucas Pouille）爭奪男單決賽門票，喬帥表示：「我很期待這場比賽。這是普耶生涯第一場大滿貫男單準決賽，他在這次大賽表現得很好，也不畏懼展現自己最棒的一面，很期待跟他過招。」

由於喬帥和錦織圭的比賽結束得太快，後面的女雙比賽還沒準備好，場邊訪問的主持人庫瑞爾（Jim Courier）開玩笑要喬帥多說一點感言，甚至請喬帥當起球評，分享了對另一邊準決賽兩位選手的看法。

「西西帕斯（Stefanos Tistispas）是下一世代選手中的領導者之一，16強戰他和費德勒（Roger Federer）的對抗我這些年在澳網看過最有質量的比賽之一，我很佩服他的球風如此成熟。」喬柯維奇說道，「至於納達爾（Rafael Nadal），正手拍很好、球的上旋非常多，反手拍跟正拍都令人驚艷，截擊能力也好，他就是這麼出色！」

(中時電子報)