比基尼登山客慘劇 營建署將加強整合登山服務

2019年01月23日 18:43 中時 張理國

比基尼登山客吳季芸不幸身亡，引發社會廣泛討論，為方便山友申請，內政部營建署今天表示，將與林務局成立登山服務整合平台網站，預計半年內將林務局山屋申請與營建署國家公園入園申請網站整合成單一入口網，方便山友申請。

營建署長吳欣修表示，營建署今年會有一系列的登山服務檢討，把過去分別在林務局、消防署、警政署、營建署、觀光局的業務進行整合，預計在半年內成立單一入口網，方便民眾申請服務。

過去民眾爬山不知道要找誰，像是「溪阿縱走」，就有涉及台灣大學、林務局、觀光局的業務，民眾根本搞不清楚，增加申請難度。

另外，營建署也表示，玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園開放申請的登山路線，目前以大眾化登山路線臚列供申請。經營建署檢討後，將在一個月內修正國家公園入園申請網站，增列「其他」之申請項目，提供非一般性路線之申請。

針對山友就封山時機與期程所提之意見，以玉山國家公園範圍內南橫三山及關山線步道為例，經檢視後可供登山健行使用，但交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段未來將修復南橫公路可通車至天池（136K），屆時可再配合通車期程，將南橫三山及關山線步道調整到難度高級的登山分級並修改登山行程規劃後，試辦開放申請。

但南橫公路（台20線），因98年莫拉克風災後嚴重毀損，至今仍未全線通車（梅山口109k至向陽154k），營建署將協調公路管理單位，積極就可開放期程或另規劃登山口的方式辦理。

營建署未來將持續宣導登山安全教育，透過不同的管道將登山安全教育觀念普及化，例如舉辦登山安全講座、善用社群網路推廣或多元化的媒體，宣導從事登山活動前、中、後，應有之準備，包括完整的登山計畫、體能訓練、裝備器材、留守人員、投保登山綜合保險以及具GPS功能之緊急通訊設備，以確保登山安全。

(中時 )