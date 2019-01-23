鄭麗君被打 促轉會：證明威權遺緒仍根深蒂固

2019年01月23日 18:40 中時 季節

針對22日文化部長鄭麗君出席資深藝人春節餐會，因中正紀念堂轉型議題，被打了一巴掌一事，促轉會於23日發出新聞稿，認為這證明威權遺緒仍然根深蒂固，請社會大眾正視轉型正義工作的迫切性與重要性。

促轉會表示捍衛基本的人權價值，指出民主社會的奠立基礎，是對人權的尊重，包括身體人權，沒有任何理由，能夠合理化對於人身基本權利的侵犯。促轉會嚴正反對這次事件中的暴力行為。

促轉會指出世界各國在進行轉型正義工程時，都必須針對威權象徵進行各種處置與轉化，這是民主化的必要之路。因此，中正紀念堂的「轉型」，並非「去蔣化」，而是台灣社會的邁向真正民主憲政秩序的必經過程。社會必須共同想像，是否同意用這麼大規模的公共資源，去紀念造成許多人民家破人亡的獨裁統治者？

促轉會指出在威權統治時期，國家不僅對不同思想者施加暴力，進行不當審判，更製造了許多冤錯假案，大量剝奪人民的自由、財產與生命。在解嚴三十年後的今日，對於擁有不同歷史記憶的台灣人民，需要傾聽與溝通，而不是輕易訴諸暴力。促轉會認為轉型後的中正紀念堂，必須收納各方聲音，成為一個既「多音交響」，又能銘刻台灣從威權到民主的珍貴記憶的公共化、開放性空間。然而，目前的中正紀念堂，雖然已經成為民眾遊憩的開放空間，但另一方面，相對於當年威權體制的統治者仍然以神聖化之姿高踞聳立，受害者的聲音卻仍然被排除在外，促轉會呼籲台灣社會對歷史創痛者能夠抱持更高的同理心，讓不同思想者的行動經驗、創痛記憶，也能銘刻在此。促轉會期待中正紀念堂轉型後，能夠成為台灣社會多元歷史記憶的容器，展現差異共存、多元共生的台灣價值。

促轉會認為記憶是療癒與和解之路，遺忘不可能達成和解，歷史創痛必須被牢記。台灣社會要追求未來的團結鞏固，必須還原歷史真相，並透過記憶，相互見證、理解、撫慰，尋求和解的可能。轉型正義的工作目標之一，正是在消弭仇恨，透過理解跟尊重，讓不同族群與不同政治立場的人們反思，威權統治曾經讓台灣人民付出甚麼代價？有多少人因為非法判決而被剝奪生存權利？那個暴力控制無孔不入的時代，是否值得動用國家資源進行膜拜？

促轉會認為，掌摑事件證明威權遺緒仍然根深蒂固，鄭女士以鄭麗君部長「推動廢除中正紀念堂」、「不知感恩」而動手打人，體現出某些民眾熟悉與認同的價值觀甚至生活秩序受到衝擊，而感到不安。同時也顯示黨國意識形態的父權思維根植她的心中，這是那個時代的悲哀。促轉會可以理解「鄭女士們」在過往的社會主流氛圍與文化體制中成長，以致批評支持轉型正義的人數典忘祖，卻沒能看到更多因獨裁者而受到傷害的同胞，正因這樣的理解，促轉會才要再次呼籲，請社會大眾正視鄭部長被掌摑事件背後的威權遺緒，以及轉型正義工作的迫切性與重要性。

促轉會表示將持續敞開溝通與對話的大門，指出無論是文化部或促轉會，在進行中正紀念堂轉型的思考與規劃之際，從來都不匱乏溝通意識，文化部已針對中正紀念堂轉型議題，在全國各地舉辦12場審議式民主願景工作坊，都有充分參與、表達意見的機會。而促轉會因為肩負處理威權象徵的法定職責，也特別就中正紀念堂轉型議題，舉辦過6次相關的專家會議，並從去年12月開始，規劃一系列社會對話論壇，目前已舉辦過兩場，將持續於今年上半年在中正紀念堂舉辦4場系列座談活動。此外，促轉會也正在規劃全年度的分區座談會，以民眾生活中所接觸到的各種威權象徵為主題，到臺灣的北、中、南、東各區與當地民眾互動討論，所有場次活動都歡迎關心臺灣社會的民眾到場，以各種觀點理性對話。

促轉會聲稱該會自成立以來，一直謹守溝通與對話的信念，並認為包括中正紀念堂在內的威權象徵，都不應簡化為「拆」與「不拆」的二元對立答案。促轉會曾就此召開多場專家諮詢會議，多數的學者專家均提醒，無論是威權歷史或傷痛記憶，如若輕易抹除，就可能讓這段歷史從國民的共同記憶中消失，這並非轉型正義最好的路徑，反而應該透過論述與教育的方式，讓民眾更了解臺灣的歷史，避免將特定人物神格化，盲目崇拜，那將無法達成讓共同生活在這塊土地上、卻有不同經驗背景的民眾，彼此和解、共融共生的目標。

促轉會宣稱將會秉持這樣的信念，持續堅定地推動轉型正義工作，透過各種形式的社會對話，強調轉型正義所彰顯的民主與人權價值，希望社會上不同出身背景、政治立場的人，都能正視彼此過往的傷痛，共同迎向更民主、更開放，多元價值並存的台灣願景。

(中時 )