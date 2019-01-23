影》李維拉全票 洋基四老都能進名人堂嗎？

2019年01月23日 18:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基今年在名人堂票選很旺，生涯在紐約終老的李維拉（Mariano Rivera）締造全票入選的空前紀錄，效力洋基8季的「馴鹿」穆西納（Mike Mussina）也在生涯第6度叩關上榜。明年換「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）首度候選，也可望「凍蒜」。

李維拉的入選，也讓球迷回憶起他與其餘洋基「四老」吉特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）與波沙達（Jorge Posada）的豐功偉業。李維拉入選後也特別提到其他3人，不僅是隊友更是好兄弟，派提特也給老友送上祝福。

「恭喜Mo（李維拉暱稱）首次候選就進入名人堂，」派提特說：「很榮幸那些年能跟你並肩作戰，我回顧自己的生涯，好多最棒的回憶都有你的參與。在我先發的比賽，除了你，我不想讓其他人替我關門。」

2013年李維拉（左）的最後一役，洋基特地安排他的老戰友派提特（中）與吉特上丘換投。（美聯社）

在派提特的生涯256勝當中，有72勝由李維拉拿下救援成功，也是史上最強的勝投／救援雙人組。但同樣是首次候選，派提特可沒好兄弟這麼風光，在名人堂票選只拿到42票，得票率僅9.9％。

派提特想進入名人堂，需要如前洋基戰友穆西納的強勢後勁，穆帥首次候選的得票率也才20.3％，今年第6度叩關終於以76.7％跨過當選門檻。不過派提特的起手式也差穆帥不少，想要達陣真的很拚。

至於四老的另一位，李維拉、派提特的捕手搭檔波沙達，2017年首度叩關名人堂只獲17票，得票率3.8％甚至保不住候選資格（門檻5％），去年底也未獲得現代棒球委員會（Today's Game Era Committee）青睞，沒能敗部復活。

洋基四老最晚退的吉特明年叩關名人堂，儘管無法像李維拉那樣全票入選，但首年就上榜的機會很高。只是除了吉特以外，明年的新候選人都不具備上榜實力，甚至連保住候選資格都不容易。

在明年的名人堂新候選人名單中，阿布瑞尤（Bobby Abreu）也是王建民時期大家熟悉的洋基球星，還曾造訪台灣。但他18年生涯才兩度入選明星賽，年度MVP票選從未進入前10名，挑戰名人堂注定陪榜。

另外兩個新候選人比較可惜，老球迷熟悉的吉昂比（Jason Giambi）擁有生涯440轟，還是2000年的美聯MVP，生涯成就卻因使用使用禁藥而蒙塵。「神之左腕」桑塔納（Johan Santana）曾在2006年力壓王建民贏得美聯賽揚獎，變速球威力堪稱一絕，卻因受傷提早結束投球生涯，叩關名人堂也有難度。

(中時電子報)