陶喆二月底迎首胎！憂兒調皮如自己像「恐怖份子」

2019年01月23日 18:42 中時 尤嬿妮

陶喆今壓軸獻唱旺旺集團尾牙。（盧禕祺攝）

陶喆今壓軸獻唱旺旺集團尾牙。（盧禕祺攝）

陶喆今壓軸獻唱旺旺集團尾牙。（盧禕祺攝）

旺旺集團尾牙 陶喆、八三夭熱唱嗨翻現場

陶喆23日於「2018年旺旺集團歲末聯歡會」壓軸登場，一連獻唱〈找自己〉、〈愛很簡單〉，吸引大批員工合唱、搶拍，掀節目高潮；會後受訪，聊起他2月底將升格人父，陶喆秒露笑顏，開心表示農曆過年期間將專心待在家陪老婆Penny、當「煮夫」：「帶著一種迎接新開始的心，希望兒子生出來後不會像我小時侯一樣（皮），像個『恐怖份子』」。

除了迎接兒子出生，他近期工作也相當忙錄，2019年迎來「三寶」，包括小孩、新專輯及全新巡迴演唱會，身材似乎削瘦不少；陶喆謙虛表示自己靠健身維持體重在70公斤上下，但因老婆預產期將至，近一個月開始感受到壓力，「既緊張又興奮！很多東西要準備，寶寶的房間、家裡的佈置，全都由我處理，會比較忙」。

他表示Penny孕期分三階段：「剛開始沒有吐、但她很不舒服，中間那段時間就比較OK、正常，最後這一個月就比較明顯，她很想趕快把小孩生出來，很不好睡、怎麼躺都不對，要常常要陪著她、分享每一天的感受，問問她今天過得怎麼樣。」兒子常踢Penny的肚子，陶喆也不時將自己的臉貼著老婆肚皮，感受寶寶活動力，「看看孩子會不會踢我的臉，但並沒有，可能不敢吧，哈哈」！

陶喆今排開所有行程，力挺旺旺集團尾牙，感受員工熱情的他，直呼：「互動很歡樂，很多朋友圍在舞台前面的搖滾區，唱起來有大型演唱會的感覺。」提起演唱會，陶喆透露已著手籌備全新巡演，預計年底起跑，「各大城市包括台北都有辦，應該第四季會開始唱」。

他相隔5年的新專輯預計今年第二季推出，農曆年後著手錄音，「有些歌在說我這幾年的經歷，其實都寫好了、已經超過10首，但我還在寫，這2天還有新歌蹦出來」。他今晚馬不停蹄參加自家公司尾牙，老婆挺大肚陪他同樂，對於尾牙主題訂為「金色」，陶喆笑說：「老婆要打扮成什麼我還不曉得。」

(中時 )