在地扎根！中科與中市府攜手推動創新AI

2019年01月23日 18:48 中時 盧金足

台中巿府經發局副局長李逸安盼發揮中部地區產學研聚落優勢，打造創業資源分享媒合平台。（盧金足翻攝）

中科管理局副局長施文芳強調，培育AI新創團隊為自造基地另一核心任務，今年度引進加速器鏈結產業與業師資源，吸引更多優秀及多元的新創團隊進駐。（盧金足翻攝）

台中市政府23日攜手與科技部中科管理局，在「中科智慧機器人自造基地」舉辦第四場「AIx智慧製造跨域小聚」，力邀勝源機械總經理暨木工機械工業同業公會理事長張聰捷與新創團隊奇卓科技、銳鼎科技於活動中分享企業轉型、AI科技運用於產業升級的經驗，KPMG安侯建業會計事務所亦分享產創條例關於智慧機械投資支出的稅務減免辦法。

培育AI新創團隊為中科智慧機器人自造基地另一核心任務，今年度規畫引進加速器鏈結產業與業師資源，並與台中巿政府、台中市精密機械園區聯手打造創業資源分享媒合平台，讓新創團隊成為中部地區智慧機械產業轉型升級動能，藉此展現創新、創造與創業的三創精神。

中科表示，舉辦「AI跨域小聚」的中科智慧機器人自造基地以培育智慧機器人跨域人才為目標，提供中部地區獨一無二優質自造空間，除了金工、木工、CNC金屬加工與3D列印等各式自造設備。

此外，更有專精於機構與設計的業師在現場協助自造者排除動手實作與驗證過程所遇問題，強化其解決產業問題能力，進而帶動機器人軟硬整合創新，將創意變成創業，為產業導入AI智慧機器人元素。

中科副局長施文芳指出，培育AI新創團隊為自造基地另一核心任務，今年度引進加速器鏈結產業與業師資源，吸引更多優秀及多元的新創團隊進駐，強化其創新能量，並持續與台中巿政府緊密合作。

台中巿府經發局副局長李逸安指出，盼由自造基地提供各類自造設備與業師專業指導，台中市精密機械園區提供智慧製造試營運場域，發揮中部地區產學研聚落優勢，打造創業資源分享媒合平台。

(中時 )