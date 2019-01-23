女神卡卡睡過頭 醒來才知入圍奧斯卡影后

2019年01月23日 18:53 中時 潘鈺楨

第91屆奧斯卡金像獎入圍名單昨天公布，獲最佳女主角以及原創歌曲提名的女神卡卡，自爆因為「睡過頭」錯過第一時間聆聽公布。不過名單公布後3小時她收到經紀人來電報喜。她說：「因為我要工作，爭取睡覺時間，我8點半起床完全不知道這件事。聽到消息之後忍不住開心大喊。」

對於男主角兼導演布萊德利庫柏沒能獲導演提名，卡卡安慰對方說：「他知道在我眼中他是最佳導演。他其實很開心，因為我獲這兩項提名。」

今年的奧斯卡入圍名單創下一些有趣紀錄，包括首部超級英雄電影《黑豹》入圍最佳影片。

另外入圍10項的《羅馬》媲美當年的《臥虎藏龍》，成為入圍項目最多的外語片。《羅馬》導演艾方索柯朗與《沒有煙硝的愛情》導演帕維烏帕夫利科夫斯基，將在最佳導演與外語片上競爭。而艾方索本人個人提名5獎項（含最佳外語片），創下個人獲提名數最高紀錄，打破奧森威爾斯（OrsonWelles）與華倫比提（WarrenBeatty）的4項。

《羅馬》女主角雅莉薩阿帕里西歐入圍最佳女主角，是第四位拉丁裔女性獲提名，也是14年來再度有拉丁裔登榜。另外憑著《羅馬》，今年讓串流媒體Netflix相當，加上《西部老巴的故事》總共有15項提名。

入圍8項的《一個巨星的誕生》，是該故事四度翻拍且進軍奧斯卡。布萊德利庫柏與女神卡卡是史上第3對同片同時入圍男女主角的演員。奧斯卡頒獎典禮於台灣時間2月25日登場，上午7點30分星光大道、9點頒獎典禮由台視頻道同步直播，當晚10點重播頒獎典禮中文字幕版。

(中時 )