中日2月1日在北京舉行安全對話

2019年01月23日 19:05 旺報 張國威

共同社23日報導，日中兩國政府外交和防務部門高官磋商安全保障課題的「安全對話」擬於2月1日在北京舉行，雙方正在就此展開協調。兩國外交部門負責人間還將舉行個別會談，以配合6月在大阪市舉行的二十國集團（G20）峰會實現大陸國家主席習近平的對日正式訪問，將全面完善安全環境。

大陸公務船多次駛入釣魚台週邊日本領海，雙方此次對話旨在於對立的安全領域力爭建立信賴關係。上次中日安全對話於2017年10月在東京舉行。日方的外務審議官森健良及防衛省幹部、中方的外交部副部長孔鉉佑及國防部幹部將出席。

多名日中關係消息人士稱，森健良、孔鉉佑兩人還將進行個別會談。兩國政府還考慮在安全對話後舉行副外長級「戰略對話」、以及春季舉行討論貿易及投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」，欲為習近平訪日加強溝通。

如果能實現中國國家元首正式訪日，將是2008年5月時任中國國家主席胡錦濤作為國賓訪日之後的首次。據分析，習近平訪日前，日本國家安全保障局長谷內正太郎與中國外交事務一把手、中共中央政治局委員楊潔篪將在日本會談，以進行最後協調。

日本首相安倍晉三去年10月訪華時，習近平就關於今年訪日曾表示將認真考慮。此次中日在安全對話上，雙方可能就中國批評日本提出「煽動中國威脅論」的日本新防衛計劃大綱以及《中期防衛力整備計劃》（中期防）交換意見。

(旺報 )