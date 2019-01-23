中日2月1日在北京舉行安全對話

友善列印
旺報

共同社23日報導，日中兩國政府外交和防務部門高官磋商安全保障課題的「安全對話」擬於2月1日在北京舉行，雙方正在就此展開協調。兩國外交部門負責人間還將舉行個別會談，以配合6月在大阪市舉行的二十國集團（G20）峰會實現大陸國家主席習近平的對日正式訪問，將全面完善安全環境。

大陸公務船多次駛入釣魚台週邊日本領海，雙方此次對話旨在於對立的安全領域力爭建立信賴關係。上次中日安全對話於2017年10月在東京舉行。日方的外務審議官森健良及防衛省幹部、中方的外交部副部長孔鉉佑及國防部幹部將出席。

多名日中關係消息人士稱，森健良、孔鉉佑兩人還將進行個別會談。兩國政府還考慮在安全對話後舉行副外長級「戰略對話」、以及春季舉行討論貿易及投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」，欲為習近平訪日加強溝通。

如果能實現中國國家元首正式訪日，將是2008年5月時任中國國家主席胡錦濤作為國賓訪日之後的首次。據分析，習近平訪日前，日本國家安全保障局長谷內正太郎與中國外交事務一把手、中共中央政治局委員楊潔篪將在日本會談，以進行最後協調。

日本首相安倍晉三去年10月訪華時，習近平就關於今年訪日曾表示將認真考慮。此次中日在安全對話上，雙方可能就中國批評日本提出「煽動中國威脅論」的日本新防衛計劃大綱以及《中期防衛力整備計劃》（中期防）交換意見。

(旺報 )

美國戰略報告將大陸列威脅 陸：… 2018年4至12月 日戰機對大陸緊急…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。