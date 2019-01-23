客運春節連上9天 今公告影響人數高達2.5萬人

2019年01月23日 19:05 中時 王思慧

勞動部今天公告客運業可在國定假日連假鬆綁七休一，客運駕駛可連續上班9天等四項條件；勞動部表示，公告不代表要遵照辦理，必須由工會或勞資會議通過，雇主才能實施。根據勞動統計網資料，受影響客運業駕駛約為2萬5千人。

勞動部公告內容與日前法規會內容一樣，除交通部提出的附帶條件「連續工作不得超過9天」、「單日工作時間超過11小時的天數不得連續3天」外，增加了「每日駕車時間不得超過10小時」、「連續2個工作日間，應有連續10小時以上的休息時間」兩項附加條件。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，鬆綁客運業是配合交通部疏運計畫，因此業者除遵守勞基法規範外，也要遵循汽車運輸業管理規則，駕車時間不得超過10小時。她舉例，勞工一天工作時間加上延長工時最多就是12小時，若一名駕駛要花2小時前置準備、清潔等工作，那其駕車時間就是10小時。

謝倩蒨強調，儘管鬆綁七休一，勞工一周內仍需有1天例假，勞工在例假出勤，雇主依法須給予加班費；且公告後仍須經由事業單位的勞資會議或工會同意，若是30人以上公司則需要完成備查程序，若勞資會議或工會同意，或勞工本人不同意，不能勉強勞工連上9天，違法將可處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。

謝倩蒨說，勞動部針對客運業都有春安勞檢，今年度會加強公共客運業駕駛檢查，同時也會跟交通部建立相關聯合稽查作業。在預告期間，有收到意見要求能補足客運駕駛人力，這部分有跟交通部溝通，期望能要求業者增補人力。

(中時 )