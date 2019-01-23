萬眾祠祭拜日本將軍譜寫鄉野傳奇

位於山上區豐德里的豐德萬眾祠，相傳供奉二戰時期因空難客死異鄉的日本將軍，成為當地地方趣聞。（李其樺攝）

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該座供奉日本將軍的小廟，至今留有神主牌，上面題字「良神猛將」。（李其樺攝）

全台廟宇超過上萬座，位於台南市山上區有一座廟宇，據聞是供奉二戰時期在台陣亡的日軍將領，廟內還留有牌位，上面題字「良神猛將」，慰撫客死異鄉的日本將軍靈魂，也成為地方趣聞。

豐德里萬眾祠位於山上區豐德里通往森霸燃氣發電場的岔路上，是一座以鐵皮屋和磚瓦搭建、占地不過10坪的小廟宇，外觀看上去與台灣民間傳統廟宇無異，可是裡面供奉的不是神明，而是一位日本將軍。

今年62歲的豐德里長李明良表示，這座萬眾祠從他小時候就有了，根據長輩說法，第二次世界大戰發生時，台灣因為被日本人殖民統治，更是後方重要基地，也遭受戰火波及；成為美日軍交火戰場，當時山上區曾經摔了3架飛機，至今還有遺留一座紀念碑。

李明良說，當時一位日本將軍不幸因飛機失事遇難，後來有村民被託夢，請示當地太子廟，才決定在豐德里為這位日本將軍立廟祭拜。起先只是在路邊用石頭搭建簡易小廟，後來村民聯合籌建新廟，才有今天的規模。

李明良表示，過去台20線未開通前，山上區三面環山，地理位置重要，曾為國軍年度南北對抗演習的地點；另外，當地傳聞豐德里地理是「金絲吊銅鐘」會出皇帝，也因此政府特意將當地山頭剷平，蓋防空壕指揮所。

(中時 )

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