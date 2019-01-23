要突破30萬人 天津年貨大街祭出80萬好禮紅包衝買氣

2019年01月23日 19:09 中時 張妍溱

邁入第17年的「台中市天津路年貨大街」，於1月25日至2月4日登場；有300個攤位、300家會員店齊聚，打造台中最大規模的年貨大街；商圈主委李進祥說，受不景氣影響，今年攤位租金下修1至2成，僅出租9成，為突破以往30萬人潮，商圈再加碼祭出80萬元好禮抽獎、紅包，刺激買氣搶搶滾。

天津路年貨大街從中清路至梅川西路，封街路段約700公尺，除了2側的店家外，還有300個攤位，包括年節伴手禮、南北雜貨、糖果美食與寢具等，隨著經濟不景氣，再加上大賣場、網路、便利超商搶做年貨生意，攤位租金降1至2成，僅招到9成滿。

台中市天津路服飾商圈主任委員李進祥說，景氣不佳又是暖冬，民眾購買率下降，天津路服飾店家庫存量堆積，業績整整掉了5、6成，大家苦不堪言；這次年貨大街大清倉，店家將推出單一價特賣，有100、200元服飾，甚至還有「銅板價」，比百貨公司下殺1、2折還便宜，消費者買到賺到。

為刺激買氣，李進祥說，商圈首度祭出80萬元好禮抽獎、紅包送給消費者，只要在會員店消費滿300元即獲得摸彩券1張；為響應環保，頭獎GOGORO電動機車共6名、採CALLOUT方式抽出，25日開幕當天有「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動，備2000個100元現金券大方送。

(中時 )