嘉義市市場年貨大街開賣「眾星雲集」

2019年01月23日 19:08 中時 廖素慧

嘉義市長黃敏惠頒獎給東市場10家摘星攤商。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右四）與嘉義市餐飲職業工會總鋪師上年菜。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右三）到東市場發放糖果，鼓勵民眾就近到市場採買年貨。（廖素慧攝）

嘉義市各市場及農會2019年貨開賣，市政府23日在城隍廟埕舉辦年貨大街起跑活動，嘉義市餐飲職業工會總鋪師用各市場都買得到的食材，煮出澎湃的年菜，「勇媽」市長黃敏惠上菜，並頒獎給東市場10家摘16顆星的攤商，眾星雲集。

東市場有10家攤商榮獲經濟部「樂活攤商」星級評選，「仟萬生魚片」獲3顆星，東市楊桃冰、盛芳珍餅舖、吳氏醬菜、新振發行等4家各獲2顆星，國棟湯圓、振盛商號、又一家素食、劍虹五金專賣店、東市場魯熟肉各1顆星，星星認證效期2年，2年後重新評選。

黃敏惠說，到傳統市場採買年貨，年節氣氛濃，串連各市場推出年貨大街活動，讓民眾過年過節最有感，各市場年貨商品應有盡有，做年菜的食材、送禮的伴手禮都有，滿足採買年貨的需求，人潮帶進錢潮，攤商有好業績，拚出嘉義的有感經濟。

2019年貨大街活動即日起至2月4日，有西市場、東市場、共和市場、北興市場、保安攤販集中場、永和市場、嘉義魚市場、嘉義市果菜市場及嘉義市農會等都可以買年貨。

嘉義市餐飲職業工會總鋪師運用各市場食材精心料理出紅燒獅子頭、佛跳牆、筍干豬腳、香酥炸肉捲、油淋雞、紅燒鮮魚等10道大年菜，色香味俱全。

(中時 )