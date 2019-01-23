中部野生烏魚鬆搶攻年節市場 實質增加漁民收入

2019年01月23日 19:09 中時 陳世宗

台中區漁會輔導漁民生產的烏魚鬆搶攻年節市場，讓「魚進得來，貨賣得出去，漁民發大財！」（陳世宗攝）

「烏魚是上天每年賜給漁民的年終獎金！」全省捕烏新故鄉梧棲漁港今年大豐收，創下近20幾年來新高。台中市政府農業局及台中區漁會為增加漁民收入，特輔導將取下「烏魚三寶」的野生烏魚殼，製成美味可口烏魚鬆搶攻年節市場。台中區漁會總幹事趙朝森說，讓「魚進得來，貨賣得出去，漁民發大財！」

趙朝森指出，每年漁民引頸企盼的烏魚汛是討海人的主要收入。從去年12月4日先頭烏來報到，截至今年1月中旬，梧棲漁港烏魚捕獲量達53萬餘尾，高居全台各漁港之冠，創下梧棲漁港20餘年來捕獲新紀錄；以總烏價每尾280元計算，拍賣金額超過1億4000餘萬元，為漁民帶來可觀的年終獎金。

漁民指出，漁船入港後，烏魚都以整尾來拍賣，大盤商將烏魚取出「烏魚子、烏魚膘、烏魚肫」加工處理，將烏金變成黃金，剩下烏魚殼批給魚販在市場出售；烏魚蛋白質含量比一般魚類高，能幫助身體組織建造和修補，又可提高免疫力和補充體力及營養，對產後補身體的媽媽及需要補充營養的病人非常適合。

趙朝森說，農業局及台中區漁會特輔導漁民將烏魚殼製成烏魚鬆，並向全國漁會申請精緻水產品包裝製作，避免因今年烏魚大豐收市場供需失衡，造成坊間傳統市場競相削價；讓烏魚除「三寶」外，烏魚殼也能發揮最大效益，不僅消費者可品嚐到野生烏魚鬆的美味外，亦實質增加漁民收入。

農業局表示，該局將於26日在裕毛屋舉辦「臺中市野生純正烏魚鬆行銷推廣活動」，歡迎各界前來品嘗野生純正烏魚鬆的美味，並分享漁民豐收的喜悅！

(中時 )