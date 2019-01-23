楊姓「美魔女人妻」與夫感情好 同事不信她偷情

楊姓人妻個性活潑，雖年過半百，臉蛋、身材保養得宜，堪稱「美魔女」，且楊女進廣播圈20多年，從小職員晉升業務主管，表現受肯定。（照片翻攝網路）

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中時

台灣自來水公司董事長郭俊銘遭《壹週刊》爆料，與台中某電台主管楊姓人妻偷情，根據了解，楊女個性活潑，雖年過半百，臉蛋、身材保養得宜，堪稱「美魔女」，且楊女進廣播圈20多年，從小職員晉升業務主管，表現受肯定，與丈夫在同電台上班，感情好，傳出婚外情，同事不相信。

笑起來大大的酒窩，電台主管楊姓人妻甜美外型令人印象深刻；有媒體同業透露，台水去年底在台中長榮桂冠酒店舉辦媒體年終餐敘，楊衣著華麗與同事出席餐會，當時被安排與郭俊銘同桌，郭楊中間只隔1人，當時看不出2人有親密舉動。

根據了解，當時郭俊銘跟往常般與來賓舉杯敬酒、寒暄問候，楊女在另一旁僅含蓄微笑，似乎刻意與郭保持距離，互動和其他媒體記者一樣，郭上台發表台水業務成績逾半小時，楊女凝神傾聽，讓人看不出有婚外情端倪。

有人爆料，郭俊銘當時在長榮桂冠酒店15樓包廂宴客，楊女雖晚到1個鐘頭，但主桌位仍為其保留，事後2人各自回家，表面鮮少互動，私底下卻仍有聯繫。傳出婚外情，楊女電台同事不敢相信，認為楊與丈夫，看起來很恩愛，時常外出旅遊、購物等，很難想像。

楊女在幾年前，受洗信主成為基督徒，當時她受訪表示，相信從基督徒看見上帝的愛，老闆願意用誠實公義的態度經營電台工作，給她在職場上莫大的鼓舞，談話間不難看出她對工作的執著與熱愛，這次捲入婚外情風波，造成負面形象、引發爭議。

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(中時 )

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