秋野芒劇團偏鄉巡迴公演 為孩子創造生命第一場戲

2019年01月23日 19:08 中時 李其樺

秋野芒劇團團長許子漢教授（後排左三）率成員與層林國小校長周志和（後排右二）合影。（李其樺攝）

今年21歲的東華大學大四生謝宗穎表示，看到偏鄉孩子們因他們的演出而歡笑，自己感到收穫與感動。（李其樺攝）

由東華大學學生志工組成的「秋野芒劇團」，今年寒假來到全台偏鄉小學進行公益巡迴演出，23日下午來到台南市玉井區層林國小，大學生穿上戲服扮成動物，逗趣的動作和語言，博得滿場觀眾歡笑，希望為偏鄉藝文發展點亮火花。

秋野芒劇團團長、東華大學華文系教授許子漢表示，2014年帶領學生在花蓮崙山國小演出時，當時的校長告訴他「小朋友看了生命中的第一場戲」，因此才會在2015年成立秋野芒文創協會，希望藉由每年偏鄉巡迴演出，縮短城鄉落差。

許子漢表示，每年秋野芒劇團定期安排「夏風」和「冬陽」兩次巡演，利用寒暑假招募大學生進入劇團當志工，培訓後前往全台偏鄉小學演出戲劇，4年下來累計達190場。

許子漢說，今年1月12日起劇團造訪台東、雲林、彰化、南投和台南等5縣市10所小學，26日返回花蓮，除了表演兒童劇，也安排社區參訪讓團員能多認識台灣這塊土地。

今年共有23名東華大學學生和2名慈濟大學學生參加秋野芒劇團冬陽巡迴公演，其中21歲的東華大學大四生謝宗穎與其他夥伴狀扮成動物，共同演出兒童劇《許願樹》；他說，這是他第二次參加秋野芒劇團的冬季公演，聽到孩子們的歡笑聲，自己也感到感動並成長。

層林國小校長周志和表示，學校7成學生都是屬於低收、隔代教養弱勢家庭，平日很難接觸戲劇，這次很幸運由在地企業密旺果鋪負責人賴永坤先生牽線，引介秋野芒劇團到校演出，盼提升學童學習視野，培養藝文氣息。

(中時 )