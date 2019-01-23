今年大陸對台工作會議打破先例？學者：透露人事動向

2019年01月23日 19:27 旺報 潘維庭

大陸對台工作會議22日在北京召開，中共政治局常委暨全國政協主席汪洋依例出席講話，學者分析，儘管外界都以說文解字方式，希望從汪洋講話中解讀出大陸對台政策動向，但真正可觀之處，卻是在人事動向。

中華戰略學會研究員張競指出，該項會議目前係對台工作年度經常性檢討機制，主要是作為檢討涉台事務部門執行工作得失，以及統一思想與協調作法工作平台。

張競認為，面對十九大後對台政策基調已定，儘管習近平在《告台灣同胞書》40周年講話提出新論述，但就具體對台工作上觀念溝通與統一作法來說，其實並無根本性變化。

但他也提到，在汪洋出席講話時，以及後續由政治局委員及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議，國務委員兼外交部長王毅卻陪同全程出席會議。就大陸多年來從未公開讓外交部會首長參與對台工作會報，以免落人口實或造成誤會，將台灣牽扯為涉外對象慣例的來看，王毅如此打破先例，應如何解讀？

張競稱，其實遠從賈慶林開始，對台工作會議就是保持由政治局常委兼政協主席出席講話；此項慣例歷經賈慶林、俞正聲乃至汪洋都循例運作。但此項會議全程都是由主管對台工作國務委員主持，國台辦主任實施工作報告。不過當初戴秉國及楊潔篪以國務委員身分在主持對台工作會議時，都並未兼任外交部長。

張競指出，所以當王毅成為國務委員，理應由其接替楊潔篪主持該項會議。而本次會議卻仍由楊潔篪主持，其雖已卸任國務委員，本來應將此項工作交付王毅，如今卻仍然負責主持該項會議，顯然就已打破此等慣例。此時王毅以國務委員兼外長職務，全程參與對台工作會議，就會成為外交部長首度參與本項會議。

不過，張競也指出，王毅本身擔任過國台辦主任，參與過多次對台工作會議，並且負責提出工作報告；雖然目前身為國務委員，在國務院內分管政務上，顯然對台與外交統一歸口係由其掌管。而且王毅本身就是中共中央對台工作領導小組成員，因此參與中共中央對台工作會議，本來就是名正言順。

張競指出，若是考慮中共黨內涉外事務與對台工作接班梯隊來說，楊潔篪遲早要退離現職，依據年齡差距與排資論輩，王毅未來應當是要在這個政務區塊扮演專業掌門人，以及秉持中央領導政治意志，成為政策操盤手。所以在年度定期工作檢討會議露面，理解與掌握業務動態，其實本來就是順理成章。

張競認為，所以大陸外交部長首度出席對台工作會議，只能算是人事調整上所產生意外現象，其實沒有任何政治象徵意涵，只不過大陸外交體系，究竟何時傳承，倒是值得保持關注。江山代有才人出，專業領域掌門人不會永遠當家。

(旺報 )