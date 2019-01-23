投資「以太幣」吸金 2億檢調搜12處約談5人

2019年01月23日 19:42 中時 陳志賢

捲入馬勝金融集團（MaximTrader）吸金案，今年8月才被新北地院依違反銀行法判刑8年的馬勝前講師廖泰宇，被檢調查出涉嫌在馬勝案爆發後，自立門戶成立「以太幣」（Ether）投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾2億元，涉嫌違反銀行法，檢調去年12月聲押廖泰宇後，今天再兵分12路搜索，約談廖的乾媽、下線5人到案。

檢調查出，廖的乾媽曾為廖男遠赴日本，召開說明會推廣吸金。42歲的廖泰宇，曾多次以泰旺企管顧問公司董事長身分接受媒體訪問，自稱原為口吃患者，靠閱讀5000本書、花14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，從19歲月入不到2萬元，到31歲已經月入近200萬元。

檢調獲報，以廖泰宇為首的吸金集團，從2016年開始迄今，共推出2種全球性的投資方案，分別為「凱莉星球」、「以太世界」；前者以出租電腦或手機中空餘的儲存空間為賣點；後者則是推廣投資以太幣挖礦機；2種方案的投資單位從100、200、500、1000、5000至1萬美元不等，獲利槓桿聲稱可達3至5倍。但集團卻要求投資人以高於行情的1比35兌換。

檢調調查，廖泰宇在全台各地廣開投資說明會招攬會員，宣稱投資以太幣，可「快速回本」、「保證獲利」，他為了促使下線努力招攬會員，還設立分紅獎金，只要招攬到2名願意投資1萬美元單位的會員，就可以獲得新台幣35萬元獎金，招攬下線投資的金額愈多，獎金就愈豐厚，但之後陸續有會員拿不到錢，懷疑遭到詐騙，憤而提告；檢調蒐證後展開偵辦。

(中時 )