安心亞身上獨特香味 只有禾浩辰聞得到！

禾浩辰、安心亞親自炸雞請大家吃。（三立）

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禾浩辰、安心亞親自炸雞請大家吃。（三立）
《你有念大學嗎？》收視慶功。（三立）
禾浩辰、安心亞互動有火花。（三立）
安心亞直衝禾浩辰胯下。（三立）

安心亞、禾浩辰主演的台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》播出後頗獲好評，收視已達1.48，是近期各台收視最好的偶像劇，劇組23日舉辦「陽副總買單」活動，在拍戲現場準備兩台胖卡車，分別備了飲料及炸物慰勞辛苦拍攝的工作人員與演員們，現場也湧進不少支持粉絲，主要演員安心亞、禾浩辰、邵翔、邱宇辰、吳品潔、梅賢治、汪沛㼆、地球、喬雅琳、江泳錡、梁妍甄等人都現身，安心亞與禾浩辰還親自炸雞請大家吃。

女神安心亞首度與新生代男神禾浩辰合作，兩人劇中已冒出曖昧的粉紅泡泡，連觀眾都留言直呼「絕配」，而私下不少人也極力看好感情都單身的他們，希望兩人的粉紅泡泡能從戲內延伸至戲外，因為兩人每次在訪問中被問到彼此的好感度時，話語中都流露出欣賞對方，曖昧指數讓外界有很大的想像空間。

被封「發電機」的禾浩辰也承認他與安心亞默契感實在太強，兩人連出席活動都可以穿到同一品牌的衣服，今活動現場有人爆料，安心亞身體獨特香味都只有禾浩辰才聞得到，禾浩辰趕緊避嫌解釋：「你們只要近距離靠近心亞，誰都可以聞到呀！」

此外兩人都愛廚藝，禾浩辰說：「我的夢想就是能擁有一輛胖卡快餐車，可以環島做美食。」演過「傅培梅」的安心亞也自認廚藝佳，甚至得意表示自己是辦桌等級，做的可都是大菜，最拿手的一道菜是「墨魚大㸆」，說：「這是傅培梅的招牌菜，我有學到。」

上週劇情安心亞因在百貨公司做現場直播銷售，嚴重破壞體制而被記大過，她為了替自己伸冤，於是向禾浩辰攔轎喊冤，沒想到這一喊冤竟摔倒，腦袋直撲對方胯下，網友笑說是「蛋蛋的哀傷」，在拍這場戲時安心亞毫不客氣地力衝禾浩辰下體部位，每次都有很大衝撞力，禾浩辰笑說：「都撞到骨頭了！」禾浩辰每集都露出強壯肉體，安心亞還向編劇喊話，希望他每集都能露，製作人因此允諾決定要加拍男生泡溫泉戲碼，造福安心亞和觀眾們的福利。

(中時 )

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