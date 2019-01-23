黃國昌批農委會清算基層 防檢局：應是誤會

立委黃國昌今（23）日於臉書痛批農委會清算基層。（FB截圖）

友善列印
中時

針對日前媒體爆料桃園機場「領犬員不足、還要掃犬舍」，立法委員黃國昌今（23）日於臉書指稱，農委會有高官震怒，要求領犬員錄音自白，以查出是誰對媒體亂爆料。對此，農委會防檢局表示，請領犬員錄音報告的是另一個採訪行程，純粹是想了解採訪狀況，並未向領犬員追究爆料情事，委員稱要求「錄音自白」應是誤會。

黃國昌今於臉書發文批評，報載桃機航廈「僅1人1犬」巡邏，不僅人力不足，領犬員還要協助清潔犬舍一事，農委會不面對問題，反而在清算基層。他指出，有農委會的「高官震怒」，不僅遷怒辛勞的領犬員，竟還用強迫錄音自白的方式，要查出誰對媒體「亂爆料」。

對此，防檢局植物檢疫組副組長翁壹姿今日代表出面說明。她表示，一月初因清潔人力調整，確曾協調領犬員於晚班執勤前一個多小時，將犬隻放出犬舍運動，並清潔犬隻排泄物，但經人力調整，本周起領犬員已無需再協助清潔工作。

此外，因曾有媒體聯繫機場希望拍攝檢疫犬工作情形，防檢局為了解採訪狀況，才請領犬員以錄音方式替代書面報告，此採訪行程與爆料受訪是「兩件事」，經與領犬員確認，原預定拍攝檢疫犬記者沒有前來，故沒有受訪，防檢局亦未針對爆料追究領犬員，委員稱要求領犬員錄音自白應是誤會。

(中時 )

桃機手提行李檢查補漏 農委會：1… 麻豆區公所寒冬送暖贈獨老紅包袋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。