黃國昌批農委會清算基層 防檢局：應是誤會

2019年01月23日 19:54 中時 游昇俯

針對日前媒體爆料桃園機場「領犬員不足、還要掃犬舍」，立法委員黃國昌今（23）日於臉書指稱，農委會有高官震怒，要求領犬員錄音自白，以查出是誰對媒體亂爆料。對此，農委會防檢局表示，請領犬員錄音報告的是另一個採訪行程，純粹是想了解採訪狀況，並未向領犬員追究爆料情事，委員稱要求「錄音自白」應是誤會。

黃國昌今於臉書發文批評，報載桃機航廈「僅1人1犬」巡邏，不僅人力不足，領犬員還要協助清潔犬舍一事，農委會不面對問題，反而在清算基層。他指出，有農委會的「高官震怒」，不僅遷怒辛勞的領犬員，竟還用強迫錄音自白的方式，要查出誰對媒體「亂爆料」。

對此，防檢局植物檢疫組副組長翁壹姿今日代表出面說明。她表示，一月初因清潔人力調整，確曾協調領犬員於晚班執勤前一個多小時，將犬隻放出犬舍運動，並清潔犬隻排泄物，但經人力調整，本周起領犬員已無需再協助清潔工作。

此外，因曾有媒體聯繫機場希望拍攝檢疫犬工作情形，防檢局為了解採訪狀況，才請領犬員以錄音方式替代書面報告，此採訪行程與爆料受訪是「兩件事」，經與領犬員確認，原預定拍攝檢疫犬記者沒有前來，故沒有受訪，防檢局亦未針對爆料追究領犬員，委員稱要求領犬員錄音自白應是誤會。

(中時 )