韓市府化妝師王淺秋 南下就職最捨不得狗女兒

2019年01月24日 07:23 中時 林宏聰

高市新聞局長王淺秋和愛犬糖糖感情非常好，即使再忙再累，每天都要帶糖糖去散步。（王淺秋提供）

糖糖曾是一隻被棄養的紅貴賓，但如今已成為高市新聞局長王淺秋心愛的「小女兒」。（王淺秋提供）

高市新聞局長王淺秋是韓國瑜最早公布的小內閣成員，她去年底接獲工作徵詢，不問薪資，只關心首長宿舍能不能養狗，因為她與領養近3年的「糖糖」情同母女，最近狗兒暫留台北，北高相隔聊起愛犬，個性大喇喇的王淺秋也忍不住哽咽。

王淺秋過去曾養過狗，相伴8年多，每天陪她睡覺，狗兒過世後難過的心情宛如親人離開，所以她不敢再養狗，不料，EMBA同學因老婆過敏，將家中約克夏送來寄養，帶回去後，王淺秋的女兒哭到不行，老師還打電話來問她「家裡有什麼事嗎？」

母女倆決定向動保團體領養狗，約在動物診所看狗，結果志工帶出去散步的1隻紅貴賓，一看到她們就撲了上來撒嬌，兩人當場辦妥領養手續把牠帶回家，因為實在太親人，個性太甜，因此取名「糖糖」。

「糖糖」是被前主人丟在診所門口的棄犬，起初滿頭亂髮、還有輕微皮膚病，王淺秋與女兒仔細照料，讓牠改頭換面，不過「糖糖」可能因為曾被棄養，很沒有安全感，給牠再高的圍牆也會跳出來，還為引起新主人注意，在布沙發上撒尿。

王淺秋心想，照顧不來可能得還人家，但當時國一的女兒又哭著力保「糖糖」；王淺秋說，女兒原本個性較依賴，養狗後一夕長大，變成有責任感的小主人，人狗之間互動也越來越好，現在她常自稱「一家三口」，「糖糖」就是她的小女兒。

南下出任高市新聞局長，王淺秋工作量爆表，難得有時間回台北，「糖糖」與主人久別重逢「嗲功」加倍，黏在腳邊不肯走；王淺秋正在與女兒討論，有機會要把「糖糖」帶來高雄，讓她在公務繁忙之餘有個心靈慰藉。

(中時 )