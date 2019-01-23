中市警二分局防搶微電影 員警「搶劫」低聲要正妹LINE

歹徒銀行挾持領錢的女大學生。（張妍溱翻攝）

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中時
歹徒遭圍捕時與警方正面駁火，身中數槍當場斃命。（張妍溱翻攝）

年關將近預防不法之徒覬覦金融機構大量現金，市警二分局拍攝kuso防搶微電影，加強宣導；員警模擬搶匪，策劃到銀行搶劫，先控制一名辣妹當人質，然後搜刮現金後揚長而去，最後遭警方攔截圍捕，想著想，被路過員警盤查身份，「白日夢」嚇醒打消搶劫念頭。

劇情描述，銀行領錢的女大學生，得手後騎機車逃逸，警方啟動攔截圍捕，歹徒遭圍捕時與警方正面駁火，身中數槍當場斃命。拍攝過程中警察不慎將蕃茄醬打翻在歹徒身上，意外造成中彈流血的警示效果。

防搶微電影也有幕後花絮，飾演搶匪的偵查隊員警，在勒住女大學生喊：「搶劫！」時，突然俏皮低聲問：「我可以要妳的賴嗎？」，讓現場的人噗哧一笑，kuso劇情結尾超有梗。

影片女主角正妹莉莎徐，22歲目前是明道大學生，義務協助警方拍攝工作，她表示，當家家戶戶歡度新年，警方卻犧牲與家人團聚的時光，加強巡邏維護治安，讓民眾過一個如意的春節，相當辛苦。

市警二分局長高誌良表示，一切都只是防搶演練，!為防止歹徒覬覦金融機構及財物匯集處所，警方在轄內農會進行一場防搶及攔截圍捕演習，劇情模仿八點檔鄉土劇，同仁犯罪宣導相當用心。

(中時 )

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