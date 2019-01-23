告贏郭董！鴻海離職員工可領208萬

新北地院（本報系資料照）

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鴻海IE總處前王姓研究員在2018年3月30日離職後，發現隔天鴻海所核發的「105年度員工酬勞」沒自己的分，且他可以領得208萬元，卻在向鴻海索討時遭拒。新北地院審理認為，這筆員工酬勞性質類似勞基法中的紅利、獎金，獎勵全年度宗過且無過失的勞工，王姓研究員全年工作、考績都在A級以上，判決鴻海應付208萬元的2016年員工酬勞。

王姓男子從2014年3月起，在鴻海精密工業IE總處大數據中心研究人員，負責大數據研究等工作，每月薪資10萬2000元，每年年終考績均為A等以上，2018年3月30日王男以「私人健康及家庭因素」自願離職。

根據鴻海公司章程，該公司在有獲利情況下，應提撥5％至7％為員工酬勞，王男離職後也發現，鴻海在他離職翌日開始核發第一期的「105年度員工酬勞」，他也輾轉收到領取員工酬勞通知書，發現自己應可領取二期共208萬元的2016年員工酬勞。

由於鴻海以王男在發放前一天離職，拒絕給付，還聲稱是誤寄通知。王男不滿向新北市勞工局申請勞資爭議調解，但因鴻海拒付不成立，王男遂轉向新北地院提出勞工訴訟，要求鴻海須給付208萬元。

鴻海指出，該公司分配發放105年度之員工酬勞時，並未匯款予王男，然因內部行政作業疏失，未將此應作廢之員工酬勞通知書抽出，但即使如此也不代表王男可以領取員工酬勞。

鴻海強調，為激勵員工共創集團欣榮遠景之意，才對分派員工酬勞，設有「繼續服務及任職至各年度員工酬勞分配日止，且達成公司或任職之從署公司所定工作目標，未違與公司或任職之從屬公司合約，承諾書及法律規定之義務」條件，王男既然在分派105年度員工酬勞前離職，自無領取鴻海公司分派之員工酬勞資格。

新北地院民事勞工法庭指出，鴻海105年度員工酬勞分派案，已於2017年6月22日召開股東會決議通過，因此，鴻海2016年員工酬勞分派已可確定。王姓研究人員2016年度全年度在職，依據通知書所載，領取員工酬勞208萬元並無疑義，判決鴻海應給付王姓研究員2016年度的員工酬勞。本案可上訴。

(中時 )

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