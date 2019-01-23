原民會文化健康站 全台擴增至320站挹注7.3億元

原民會文化健康站全台擴增至320站，並挹注7.3億元。（原民會提供）

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為落實蔡英文總統政策，原民會發展「因族因地制宜」及「在地化」原住民族長期照顧資源，今年度續推動文化健康站，增加至320站、挹注7.3億元，布建全國長者照顧服務網，延緩長者失能、並開發具原住民特色延緩失能服務方案。

原民會主委夷將Icyang今（23）在記者會表示，今年度文化健康站的推動有三大重點，首先是預算大幅增加，文化健康站布建更廣，今年度長照服務發展基金挹注7.3億餘元，相較去年增加3.2億餘元，另文化健康站增加至320站，增加72站，服務長者約達1萬人。

再來是全面提升照服員薪資、積極留任原住民長照專業人才，896位照服員本年度提升薪資，由原2萬7千元調增至每月最高3萬3千元（含勞健保費、專業津貼），因為薪資改善，鼓勵在外工作的族人返鄉擔任照服員，實踐政府推動長照帶動就業的政策。

整合衛生福利部與本會長照資源，擴大原住民長者照顧服務，為落實長照2.0預防失能及延緩失能的照顧工作，本年度增加量能提升服務項目，提供輕度失能、身心障礙中度以下、獨居原住民長者類家托服務、簡易居家服務、陪同外出或就醫、及其他符合在地需求之長照創新服務。

返鄉照服員分享工作心得，其中花蓮安通文健站江龍湘琪照服員提到，起初是因為照顧年邁母親而從都市返回部落，進而接觸到部落其他需要照顧的長者，讓許多長者獲得照顧，身體也變得更健康，同時也讓年邁的母親參與文化健康站，每天的笑容越來越多。

另外屏東南和文健站尤淑華照服員表示，照顧部落長者，唯有尊重長者的想法，提供文化合適性的服務，才能取得長者的信任與期待。同時，在服務的過程最大的心得是看到自己的未來。

原民會運用前瞻基礎建設計畫的「城鄉建設-原民部落營造」計畫資源，整建部落文健站空間及充實設備，並融合原住民族部落文化及景觀設施特色，改善周邊公共設施，核定文健站友善空間整建227案，營造文化健康站友善環境。

(中時 )

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