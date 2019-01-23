TWGTea以茶香佐餐 全新「甜蜜假期套餐」強勢登場

2019年01月23日 20:01 中時 徐力剛

主餐「嫩煎伊比利豬菲力」淡粉色肉質軟嫩細膩。（圖片提供／TWGTea）

甜點「白巧克力覆盆子慕斯蛋糕」綴以時令鮮果妝點，化身熱門打卡品項，（圖片提供／TWGTea）

2月情人節將至，男友們還在煩惱該怎麼過，跟隨TWGTea腳步，輕盈漫步茶香園地，以茶佐餐打造夢幻粉色套餐，視覺、味覺都滿足。

全新「甜蜜假期套餐」強調味覺變化感，1月28日起至2月17日於TWGTea台北101購物中心5樓沙龍限定販售。美味餐期由湯品「海鮮巧達湯」拉開序幕，濃稠巧達湯加入拿破崙探險茶製作，初嘗大海滿滿鮮味充斥口中，尾韻帶有焦糖茶香，讓人一試成主顧。

主菜提供2種選擇，當中以「煎烤紅條石斑佐番茄酸豆莎莎」最受女性喜愛，主廚精選紅蘿蔔海綿蛋糕與充滿戀人早餐茶香氣的馬鈴薯襯底，小火嫩煎魚肉確保口感，肉質軟嫩不乾柴，與早餐茶特有玫瑰果香融合，創造全新食感;台灣限定主餐「嫩煎伊比利豬菲力」佐以爐烤茄子捲和伊比利火腿，嚴選油脂含量低的豬菲力為食材，搭配蘋果杏仁酸甜醬及青豆泥品嘗，為店內人氣品項。

甜點「白巧克力覆盆子慕斯蛋糕」粉色內餡吸睛度十足，綿密蛋糕體夾入以玫瑰芬香茶製作慕斯，酸中帶甜滋味有初戀感。特製茶料理搭配現沖茶品，可謂天作之合，今年情人節套餐打造「茶之戀情」及「情人茶」2款茶品，「茶之戀情」選用TWGTea大吉嶺黑茶搭配玫瑰花朵製作，香氣芬香馥郁;而「情人茶」則以綠茶為基底，混合橙花及馬鞭草調製，茶湯風味清爽適合搭配海鮮品嘗。

針對送禮族群，TWGTea推出季節限定款「茶香馬卡龍」，粉色外觀酥脆爽口，餡料精選情人茶入餡，搭配百香果巧克力甘納許提味，輕嘗一口，清新果香直衝腦門，甜而不膩口感令人驚艷，1月28日起於全台零售門市同步販售。

(中時 )