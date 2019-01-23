楊丞琳衣櫥藏寶貝 有他們陪睡最幸福

女星楊丞琳選穿LOEWE2019春夏褲裝現身，自稱整體造型優雅有個性，十分適合她的直率個性。（羅永銘攝）

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楊丞琳活動中搶先體驗客製化服務，並展示用愛犬YUMI英文名字所串成的包款吊飾。（羅永銘攝）
CASALOEWE微風南山概念店，為全台目前唯一一間擁有男女裝、配件等品牌全系列商品之店鋪。（LOEWE提供）
LOEWEFlamencoLogo壓紋托特包，微風南山CASALOEWE全台獨賣，5萬8000元至6萬7000元。（LOEWE提供）
LOEWE個人化吊飾系列，具備26個字母及愛心、Logo圖騰金銀骰子可供消費者選擇，皮繩4200元（附一個Logo圖騰骰子吊飾）、大骰子2700元、小骰子1900元。（LOEWE提供）

女星楊丞琳今受西班牙精品LOEWE之邀，出席品牌微風南山全新CASALOEWE概念店開幕，事前就已在個人社群網站上公布今日活動訊息，現場也引來不少粉絲等候，女神吸粉力依舊驚人。身著一襲品牌2019春夏褲裝現身的她，表示一直以來都非常喜歡LOEWE，因其優雅有個性的風格，正貼合自己不那麼女生的直率個性。

對LOEWE毫不陌生的楊丞琳，透露自己衣櫃裡已收藏超過10只品牌包款，甚至去世界各地旅遊或工作時，均不忘去品牌專賣店裡報到。自認買包達到上癮程度的她，為了達到絕佳的除溼及防塵效果，還把珍藏的包包們移至房間內的衣櫥內擺放，光是LOEWE的包包就已經佔了4格之多，並笑說被寶貝愛包們包圍睡覺的感覺頗為幸福。雖然收藏的包款已達到會被媽媽念的程度，她在新上市的2019春夏系列中，仍看上一只融入藤編材質的Gate包款，更發下豪語：「明天就會來把它帶走！」

趁開幕活動時，楊丞琳也搶先體驗概念店內率先推出的客製化服務，且把自己狗狗的英文名字做成包款吊飾。楊丞琳說，因為吊飾本身就是一個有點少女心境的東西，要放在上面的名字自然也要能讓自己感到無限少女心才行，目前讓她可以直接聯想到會想無限海豚加娃娃音的對象，就是自己的愛犬YUMI。

除了推出全新客製化體驗外，楊丞琳更呼籲喜歡品牌的消費者們，來這家占地46坪的全新概念店尋寶。集結男女裝、配件等品牌全系列商品的CASALOEWE微風南山店，大門天花板上裝飾之綠色瑪瑙石板，正標示著它延續西班牙總店概念的不同地位。室內裝潢則維繫品牌創意總監JonathanAnderson對藝術的熱情，搬進了來自東京Arko所創作的稻草等裝置及特為南山專門店設計的手工製作地毯，頗為別出心裁。而為慶祝概念店開幕，品牌還推出全台獨家販售的FlamencoKnot托特包款，引熱愛品牌配件的時尚迷們動心。

(中時 )

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