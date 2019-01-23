黑衣人烙人闖健身房勒索會員卡 館長說「癟三」不起訴

2019年01月23日 20:13 中時 陳俊雄

張姓男子2018年4月間率人前往「館長」陳之漢的健身房叫囂，事後館長開直播指控張男「帶30幾個人讓我委任的周律師很害怕」、媒體也以「館長遭癟三勒索」為標報導，兩人也因此遭張男提告，新北地檢署認為張男確有帶人到場嗆聲，報導也善盡查證義務，館長直播時也沒指名道姓，23日將館長及王姓記者處分不起訴。

2018年4月4日深夜，張男帶著多名黑衣人到館長在林口開設的健身房外叫囂，嚷著要找館長，警方帶回張男等4人調查，張男等人辯稱是喝醉而產生誤會，願意和解，但警方訊後仍依恐嚇等罪嫌送辦。

館長在5月10日下午直播時表示，張男以和解之名約健身房副總吃飯，結果卻擺一個鴻門宴，30個小弟坐在那邊，叫3桌在那邊，還恐嚇我們副總，叫我們副總拿30張會員卡給他。

館長還說，4、5月間在林口區公所調解2次，張男「帶30幾個人讓我委任的周律師很害怕，嚇到不敢說話」。

事後媒體以「假和解真嗆聲館長遭癟三勒索」為標題報導，張男因此對館長提出公然侮辱、王姓記者提出犯加重誹謗告訴。

陳之漢庭訊表示，直播內容則都是依據健身副總轉述及監視器畫面據實陳述，且他5月間委託律師調解，張男仍要求無條件和解與提供會員卡，律師也告訴他對方帶了30多人到調解委員會；而王姓記者採訪他時，他有提到認為張男是「癟三」。

王姓記者則稱，他對館長有沒有稱張男是「癟三」並無印象，至於標題使用「癟三」字眼，是因警方有稱張男的行為就是「癟三」；報導內容都曾向警方及館長、健身館副總查證，並無虛構。

檢方調查，館長雖在直播時提到鴻門宴、調解嚇到律師等內容，但並沒有指名道姓，觀眾無法知道現實特定對象是誰，難認館長有誹謗張男的故意。另健身館李姓副總與員工、館長的委任律師也都證稱，張男確曾到店裡叫囂、帶30多人到調解委員會。

檢方認為，館長和王姓記者並無虛構事實妨害張男名譽，也難憑張男片面指訴而認定館長、王姓記者涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪，今日將館長、王姓記者處分不起訴。

(中時 )