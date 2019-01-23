李洪基手寫親筆信公布座位圖 生日邀粉絲演唱會見！

2019年01月23日 20:24 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

FTISLAND主唱李洪基將於3月2日生日當天來台與粉絲同慶生，舉辦個人演唱會。今（23）日他寫下親筆信，邀粉絲3月2日台北見！也是他「I AM」主題的亞洲巡迴演唱會，繼首爾場之後，海外第一站就來到台灣，並且將於粉絲一起過生日，格具意義。

李洪基擁有高人氣，不少粉絲都籌備演唱會當天幫他慶生。（圖／亞士傳媒提供）

李洪基擁有辨識度超高的高亢中帶點沙啞的獨特嗓音，在去年十月推出第二張個人迷你專輯《DO n DO》後，展開名為「I AM」主題的亞洲巡迴演唱會，「I AM」是李洪基繼2016年的「LIVE 302」後 ，時隔三年，再次舉辦個人SOLO演唱會，台灣的粉絲將有機會聽到李洪基的最新作品以及其他眾多精彩曲目，當天也是李洪基的生日，相信粉絲與洪基也會互相準備誠意滿滿的見面禮互相慶祝。

韓國FTISLAND主唱李洪基宣布生日來台會粉絲。（圖／亞士傳媒國際提供）

李洪基在首爾舉辦的「I AM」個人演唱會，連開兩場票房全秒殺，2019年起海外巡演個人演唱會排定在自己生日3月2日當天來台，台灣粉絲將是最幸運的一群，可陪著李洪基一起慶祝生日，向李洪基大唱生日快樂歌，李洪基也將載歌載舞，帶來新專輯中的歌曲，他的男友力歌聲與個人魅力將為所有PRIMADONNA們留下最難忘的回憶。

李洪基個人台北演唱會座位圖。（圖／亞士傳媒提供）

李洪基「I AM」個人演唱會門票將於1月26日(星期六)中午11分點透過ＫＫＴＩＸ網路及全台全家門市FamiPort機台同步正式開賣，票價為4900元、3800、2800元。

(中時電子報)