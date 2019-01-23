李洪基手寫親筆信公布座位圖 生日邀粉絲演唱會見！

韓團FTISLAND主唱李洪基寫親筆信邀粉絲生日不見不散。（圖／亞士傳媒提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

FTISLAND主唱李洪基將於3月2日生日當天來台與粉絲同慶生，舉辦個人演唱會。今（23）日他寫下親筆信，邀粉絲3月2日台北見！也是他「I AM」主題的亞洲巡迴演唱會，繼首爾場之後，海外第一站就來到台灣，並且將於粉絲一起過生日，格具意義。

李洪基擁有高人氣，不少粉絲都籌備演唱會當天幫他慶生。（圖／亞士傳媒提供）

李洪基擁有辨識度超高的高亢中帶點沙啞的獨特嗓音，在去年十月推出第二張個人迷你專輯《DO n DO》後，展開名為「I AM」主題的亞洲巡迴演唱會，「I AM」是李洪基繼2016年的「LIVE 302」後 ，時隔三年，再次舉辦個人SOLO演唱會，台灣的粉絲將有機會聽到李洪基的最新作品以及其他眾多精彩曲目，當天也是李洪基的生日，相信粉絲與洪基也會互相準備誠意滿滿的見面禮互相慶祝。

韓國FTISLAND主唱李洪基宣布生日來台會粉絲。（圖／亞士傳媒國際提供）

李洪基在首爾舉辦的「I AM」個人演唱會，連開兩場票房全秒殺，2019年起海外巡演個人演唱會排定在自己生日3月2日當天來台，台灣粉絲將是最幸運的一群，可陪著李洪基一起慶祝生日，向李洪基大唱生日快樂歌，李洪基也將載歌載舞，帶來新專輯中的歌曲，他的男友力歌聲與個人魅力將為所有PRIMADONNA們留下最難忘的回憶。

李洪基個人台北演唱會座位圖。（圖／亞士傳媒提供）

李洪基「I AM」個人演唱會門票將於1月26日(星期六)中午11分點透過ＫＫＴＩＸ網路及全台全家門市FamiPort機台同步正式開賣，票價為4900元、3800、2800元。

(中時電子報)

賞鄭麗君耳光之後「她」替老友隔… 金馬好片《誰先愛上他的》 Netfl…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。