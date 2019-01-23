泰王簽署皇室法令 3月24日舉行政變後首場大選

2019年01月23日 20:29 中時 蔡致仁

泰王瓦齊拉隆功23日簽署皇室法令，確認泰國將舉行國會大選。選舉委員會稍後公布，將在3月24日舉行投票。泰國大選原定2月24日舉行，但選舉委員會以準備不足而延遲1個月。這是繼2014年後，泰國睽違5年首度舉行大選。

法令刊載於皇室公報上，意味各政黨已可正式展開競選活動。大選將在瓦齊拉隆功5月的加冕典禮前舉行。

2014年泰國軍方政變，之後由軍政府掌權，政府不斷延後國會大選日期，去年12月宣布解除禁止5人以上的集會及政治活動的禁令，允許政黨舉辦政治集會或示威，並表示將於2月24日舉行大選。

不過，泰王瓦吉拉隆功（KingMahaVajiralongkorn）遲未簽署允許選舉委員會公告選舉日期的命令，各界不斷猜測大選日期，抗議團體在最近幾個禮拜四度發起「我們要投票」（WeVote）運動，呼籲政府儘快舉行國會眾議院大選。

泰國王室23日公布王室命令並立即生效，當日起5天內，選舉委員會必須公告大選日期。

選舉委員會下午舉行委員會議後，由選委會主席逸提蓬（IttipornBoonpracong）宣布，3月24日舉行大選，參選人2月4日至8日辦理登記。

根據2017年的泰國憲法，參議員共250席，其中50席由選舉委員會指派，其餘200席由軍政府組織「國家和平暨秩序委員會」（NCPO）指派。眾議員共500席，由18歲以上的公民在全國350個選區選出350名（可海外及提前投票），另150名眾議員依政黨得票比例分配。

泰國總理辦公室發布聲明表示，決定選舉日期是選委會的權責。據信選委會考量泰王加冕典禮的因素，避免和5月典禮的準備期重疊。總理辦公室也呼籲選民要團結與保持秩序，讓選舉活動可透過民主程序進行，若發生衝突則可能會造成像過去那樣的政治危機。

總理辦公室表示，預計今年中，經過民主程序的新眾議院和新政府可以就位。2011年泰國大選，前總理穎拉與愛泰黨獲勝，穎拉上台執政。2013年11月，民主黨籍的蘇德（SuthepThaugsuban）與數個團體發起反政府的示威抗議，被稱為黃衫軍，與親政府的紅衫軍發生多起衝突。

2013年12月，穎拉解散眾議院，訂於2014年2月2日舉行大選，但由於反政府示威者的阻擾及民主黨杯葛選舉，大選未能全部完成，泰國憲法法院2014年3月21日以違憲為由判決選舉無效。

2018年12月11日，泰國政府公報公告國會議員選舉法生效，依2017年生效的泰國憲法規定，全國大選必須在選舉法生效後150天內舉行。

(中時 )