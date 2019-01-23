以軍F16擊殺鎧甲S1防空系統 俄訂單失血臉上無光

2019年01月23日 20:26 中時電子報 盧伯華

以色列公布F-16擊毀敘利亞鎧甲S1防空系統影片

在以色列F-16戰機空襲敘利亞，敘啟動俄製防空導彈未能攔截以國戰機，反遭摧毀防空系統，導致許多已購買俄羅斯鎧甲-S1(Pantsir-S1)防空導彈的國家立即變卦取消訂單，原打算採購尚未下單的國家則快速轉向。足證實戰表現雖是軍火製造大國最好的表現機會，只是一旦失手，難免損失慘重。

《新浪軍》引述以色列媒體報導指出，日前以國F-16戰機空襲敘利亞，敘國已購4個月並聲稱超級威猛的S-300遠端防空導彈並未開火，卻使用另外兩款新購俄制防空導彈。雖然敘軍與俄媒都表示，新購的俄製「山毛櫸M2」與「鎧甲-S1」防空導彈表現出色，擊落了大部分來襲的導彈，但以軍卻有完全不同的說法。

以軍指稱，敘利亞防空系統沒有攔截到任何導彈，而且由於敘軍無視以軍警告，啟動防空導彈，以軍戰機被迫還擊，炸毀了多部俄製防空導彈，以軍還對媒體主動公開摧毀防空系統的影片。影片中可以看到鎧甲-S1防空系統連續發射多枚導彈試圖攔截以軍戰機，但似乎是導彈受電子干擾而失效，隨後就出現防空系統被瞄準與炸毀的畫面。

據外媒報導稱，以國聲稱此次空襲的目標並非敘國或俄軍目標，而是針對伊朗聖城旅和黎巴嫩武裝組織的基地，攻擊前還警告敘軍不可插手，但敘軍卻發射了數十枚防空導彈，但未能擊落任何以國戰機，反而遭以軍炸毀了多部防空系統。

Now there are atleast two known incidents where Israel Air Force knocked down Russian Made Pantsir S1 Air Defense System.

1: 10th May 2018

2: 21st Jan 2019 pic.twitter.com/LsBaoenQvJ — AhmAd IbrAhim (@AhmAdTipu7) 2019年1月21日

以色列媒體還引述軍事專家的話表示，以軍戰機摧毀了多部俄製防空系統後，許多原有意購買鎧甲-S1防空導彈的國家，紛紛變卦取消了訂單。

俄軍事專家說，鎧甲-S1是俄軍現役最先進的彈炮合一防空系統，採用8X8卡車機動，配備兩套快速防空炮和12枚近程防空導彈。這款防空系統在敘利亞的實戰表現出色，多次擊落偷襲俄軍基地的無人機，隨後沙烏地在內的多國都斥重金引進。不過現在看來，鎧甲-S1的真實戰鬥力恐怕還有待檢驗。何況以軍此次並未搬出最先進的F-35隱形戰機，只出動了F-16戰鬥機，然而卻能輕鬆反殺俄軍寄予厚望的新型防空導彈，這無疑讓外界對該導彈的性能打了一個大大的問號。

報導說，這次並不是以軍首次摧毀鎧甲-S1彈炮合一防空系統，早在2018年5月以軍戰機在空襲敘國時就曾成功炸毀過鎧甲-S1。根據當時的襲擊影片，多名敘國士兵正在防空系統車外面抽煙聊天，發現導彈來襲時試圖跑回車上開火攔截，但是還是晚了一步。當時俄軍事專家聲稱，攔截失敗主要是因為敘軍士兵的輕敵造成的，和防空導彈本身的能力無關，而這次以色列戰機在鎧甲-S1火力全開的情況下成功反殺，這讓之前俄方的解釋蒼白無力。

(中時電子報)